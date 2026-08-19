Ніхто у світі не був готовий до такого повороту: що почало відбуватися у війні в Україні та РФ

Війна Росії проти України виходить за межі поля бою і дедалі більше загрожує світовому продовольчому ринку. Нова хвиля атак на порти, судна та інфраструктуру експорту зерна у Чорному та Азовському морях може призвести до серйозного дефіциту продовольства далеко за межами Європи. Про це пише директор Центру Карнегі з Росії та Євразії у Берліні Олександр Габуєв у матеріалі для Financial Times.

Зерно. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, одним із найнебезпечніших наслідків нової фази ескалації може стати порушення постачання зерна з двох країн, які разом займають критично важливе місце на світовому ринку.

З липня Україна активізувала далекобійні удари щодо російської інфраструктури, пов'язаної з експортом аграрної продукції. Зокрема, під атаки потрапили судна, залізничні об'єкти та портові потужності. Минулого тижня було вражено три зернові термінали в Новоросійську, через які проходить понад 40% російського експорту зерна. Постачання довелося призупинити на час ремонту.

Росія, у свою чергу, посилила удари по українських портах Чорного моря та судах, що прямували до Одеси. У результаті експорт сільськогосподарської продукції з обох сторін може бути суттєво скорочено.

Ситуація є особливо небезпечною для країн Близького Сходу та Північної Африки. Росія та Україна разом забезпечують близько 27% світового експорту пшениці, а значна частина цих обсягів проходить через Чорне море. На тлі спеки, проблем із урожаєм та зростання вартості палива та добрив ціни на пшеницю вже зросли більш ніж на 25% порівняно з 2025 роком.

Експерт вважає, що міжнародна спільнота має спробувати зупинити взаємні удари по продовольчій інфраструктурі. Єгипет, Туреччина, Саудівська Аравія та ОАЕ, безпосередньо зацікавлені у стабільному постачанні, можуть використовувати свої зв'язки з Москвою та Києвом для деескалації.

Інакше локальна війна за контроль над експортними маршрутами ризикує перерости у глобальну кризу, наслідки якої відчують десятки мільйонів людей.

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