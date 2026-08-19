Никто в мире не был готов к такому повороту: что начало происходить в войне в Украины и РФ

Война России против Украины выходит за пределы поля боя и все сильнее угрожает мировому продовольственному рынку. Новая волна атак на порты, суда и инфраструктуру экспорта зерна в Черном и Азовском морях может привести к серьезному дефициту продовольствия далеко за пределами Европы. Об этом пишет директор Центра Карнеги по России и Евразии в Берлине Александр Габуев в материале для Financial Times.

Зерно. Фото: из открытых источников

По его оценке, одним из наиболее опасных последствий новой фазы эскалации может стать нарушение поставок зерна из двух стран, которые вместе занимают критически важное место на мировом рынке.

С июля Украина активизировала дальнобойные удары по российской инфраструктуре, связанной с экспортом аграрной продукции. В частности, под атаки попали суда, железнодорожные объекты и портовые мощности. На прошлой неделе были поражены три зерновых терминала в Новороссийске, через которые проходит более 40% российского экспорта зерна. Поставки пришлось приостановить на время ремонта.

Россия, в свою очередь, усилила удары по украинским портам Черного моря и судам, направлявшимся в Одессу. В результате экспорт сельскохозяйственной продукции с обеих сторон может быть существенно сокращен.

Ситуация особенно опасна для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Россия и Украина вместе обеспечивают около 27% мирового экспорта пшеницы, а значительная часть этих объемов проходит именно через Черное море. На фоне жары, проблем с урожаем и роста стоимости топлива и удобрений цены на пшеницу уже выросли более чем на 25% по сравнению с 2025 годом.

Эксперт считает, что международное сообщество должно попытаться остановить взаимные удары по продовольственной инфраструктуре. Египет, Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ, напрямую заинтересованные в стабильных поставках, могут использовать свои связи с Москвой и Киевом для деэскалации.

В противном случае локальная война за контроль над экспортными маршрутами рискует перерасти в глобальный кризис, последствия которого почувствуют десятки миллионов людей.

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