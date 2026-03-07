Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Москва підтримує Іран у конфлікті зі Сполученими Штатами.

Росія на боці Ірану у конфлікті зі США

За його словами, Росія не займає нейтральної позиції у нинішній ситуації.

Келін зазначив, що Іран нібито не звертався до Росії з проханням про допомогу, однак Москва все одно висловлює підтримку Тегерану.

Дипломат також заявив, що західні країни, на його думку, несправедливо покладають відповідальність за ескалацію конфлікту на Іран. Він стверджує, що США та Ізраїль нібито першими розпочали атаку, а Іран лише відповідає на ці дії.

Крім того, російський посол наголосив, що найкращим сценарієм, на його думку, є негайне припинення застосування сили та повернення сторін до дипломатичних переговорів.

Водночас російська влада продовжує виправдовувати власну військову агресію проти України, попри заклики міжнародної спільноти припинити війну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що бої за Покровськ у Донецькій області тривають уже понад чотири місяці. Попри те, що на початку боїв частина експертів прогнозувала падіння міста за кілька тижнів або максимум за два місяці, українські військові досі продовжують оборону.

За даними 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ, підрозділи Сил оборони України утримують позиції на півночі міста. Водночас в американському аналітичному центрі Institute for the Study of War припускають, що Покровськ може бути вже повністю захоплений російськими військами. Офіційно Генеральний штаб Збройних сил України не повідомляв про повну окупацію міста.

