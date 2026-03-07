logo

Невероятное заявление посла: Россия открыто встала на сторону Ирана в конфликте с США
commentss НОВОСТИ Все новости

Невероятное заявление посла: Россия открыто встала на сторону Ирана в конфликте с США

Россия заявила о поддержке Ирана в конфликте с США. Посол РФ в Великобритании заявил, что Москва не является нейтральной стороной в этом противостоянии

7 марта 2026, 21:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва поддерживает Иран в конфликте с Соединенными Штатами.

Невероятное заявление посла: Россия открыто встала на сторону Ирана в конфликте с США

Россия на стороне Ирана в конфликте с США

По его словам, Россия не занимает нейтральную позицию в нынешней ситуации.

Келин отметил, что Иран якобы не обращался в Россию с просьбой о помощи, однако Москва все равно выражает поддержку Тегерану.

Дипломат также заявил, что западные страны, по его мнению, несправедливо возлагают ответственность за эскалацию конфликта с Ираном. Он утверждает, что США и Израиль якобы первыми начали атаку, а Иран только отвечает на эти действия.

Кроме того, российский посол подчеркнул, что лучшим сценарием, по его мнению, является немедленное прекращение применения силы и возвращение сторон к дипломатическим переговорам.

В то же время российские власти продолжают оправдывать собственную военную агрессию против Украины, несмотря на призывы международного сообщества прекратить войну.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что бои за Покровск в Донецкой области продолжаются уже более четырех месяцев. Несмотря на то, что в начале боев часть экспертов прогнозировала падение города через несколько недель или максимум за два месяца, украинские военные до сих пор продолжают оборону.
По данным 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, подразделения Сил обороны Украины удерживают позиции на севере города. В то же время в американском аналитическом центре Institute for the Study of War предполагают, что Покровск может быть уже полностью захвачен российскими войсками. Официально Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не сообщал о полной оккупации города.



Источник: https://news.sky.com/video/were-not-neutral-in-the-iran-war-russian-ambassador-to-the-uk-tells-skys-trevor-phillips-13516527
