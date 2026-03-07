Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва поддерживает Иран в конфликте с Соединенными Штатами.

Россия на стороне Ирана в конфликте с США

По его словам, Россия не занимает нейтральную позицию в нынешней ситуации.

Келин отметил, что Иран якобы не обращался в Россию с просьбой о помощи, однако Москва все равно выражает поддержку Тегерану.

Дипломат также заявил, что западные страны, по его мнению, несправедливо возлагают ответственность за эскалацию конфликта с Ираном. Он утверждает, что США и Израиль якобы первыми начали атаку, а Иран только отвечает на эти действия.

Кроме того, российский посол подчеркнул, что лучшим сценарием, по его мнению, является немедленное прекращение применения силы и возвращение сторон к дипломатическим переговорам.

В то же время российские власти продолжают оправдывать собственную военную агрессию против Украины, несмотря на призывы международного сообщества прекратить войну.

