Невтішний прогноз для українців: коли почнеться значне похолодання

Вихідними в Україні очікується сніг та значне похолодання. На початку наступного тижня втримається холодна погода.
Похолодання. Ілюстративне фото
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погодні очікування вихідними. За її словами, 18 жовтня почнеться зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8 +12 градусів. На решті території Україні втримається трохи тепліша погода — впродовж дня прогнозується +12 +15 градусів.
В Україні найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +4 +10 градусів. Тобто, як зазначила синоптикиня, хмари прикриють нас від заморозків. У Карпатах температура може бути нижче. У західній частині України вітер посилиться до сильного.
За словами синоптикині, уже з 19 жовтня у більшості областей України очікується різке похолодання. Вдень температура повітря триматиметься в межах до +4 +8 градусів, на сході та півдні у неділю втримається тепліша погода до +11 +15 градусів.
У понеділок, 20 жовтня, за її словами холодна погода в Україні втримається.
