Невтішний прогноз для українців: коли почнеться значне похолодання

Вихідними в Україні очікується сніг та значне похолодання. На початку наступного тижня втримається холодна погода.

Похолодання. Ілюстративне фото

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погодні очікування вихідними. За її словами, 18 жовтня почнеться зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8 +12 градусів. На решті території Україні втримається трохи тепліша погода — впродовж дня прогнозується +12 +15 градусів.

В Україні найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +4 +10 градусів. Тобто, як зазначила синоптикиня, хмари прикриють нас від заморозків. У Карпатах температура може бути нижче. У західній частині України вітер посилиться до сильного.

“У Києві 18 жовтня очікується волога хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший завтра з обіду, у другій половині дня. Вітер віятиме з південного заходу, помірний, часом рвучкий. Уважно”, — попередила киян Діденко.

За словами синоптикині, уже з 19 жовтня у більшості областей України очікується різке похолодання. Вдень температура повітря триматиметься в межах до +4 +8 градусів, на сході та півдні у неділю втримається тепліша погода до +11 +15 градусів.

“Періодичні дощі очікуються у неділю в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг!”, — попередила Діденко.

У понеділок, 20 жовтня, за її словами холодна погода в Україні втримається.

