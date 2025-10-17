logo_ukra

Невтішний прогноз для українців: коли почнеться значне похолодання
НОВИНИ

Невтішний прогноз для українців: коли почнеться значне похолодання

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде значне похолодання

17 жовтня 2025, 20:54
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Вихідними в Україні очікується сніг та значне похолодання. На початку наступного тижня втримається холодна погода. 

Невтішний прогноз для українців: коли почнеться значне похолодання

Похолодання. Ілюстративне фото

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погодні очікування вихідними. За її словами, 18 жовтня почнеться зниження температури повітря у західних областях, вдень очікується лише +8 +12 градусів. На решті території Україні втримається трохи тепліша погода — впродовж дня прогнозується +12 +15 градусів.

В Україні найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +4 +10 градусів. Тобто, як зазначила синоптикиня, хмари прикриють нас від заморозків. У Карпатах температура може бути нижче. У західній частині України вітер посилиться до сильного.

“У Києві 18 жовтня очікується волога хмарна, проте ще досить тепла погода. Дощ ймовірніший завтра з обіду, у другій половині дня. Вітер віятиме з південного заходу, помірний, часом рвучкий. Уважно”, — попередила киян Діденко.

За словами синоптикині, уже з 19 жовтня у більшості областей України очікується різке похолодання. Вдень температура повітря триматиметься в межах до +4 +8 градусів, на сході та півдні у неділю втримається тепліша погода до +11 +15 градусів.

“Періодичні дощі очікуються у неділю в Україні повсюди, через істотне зниження температури повітря подекуди можливий мокрий сніг!”, — попередила Діденко.

У понеділок, 20 жовтня, за її словами холодна погода в Україні втримається.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін приготував для України катастрофічний сценарій. Росія змінила тактику обстрілів, щоб влаштувати в Україні блекаут.




Джерело: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0SpGLJs8BNfvRogF6hA41NnoF2C3uDKYX79GN1jc5oHrkh2gTayE4FWajNfFN11FSl?locale=uk_UA
