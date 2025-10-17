Неутешительный прогноз для украинцев: когда начнется значительное похолодание

На выходных в Украине ожидается снег и значительное похолодание. В начале следующей недели сохранится холодная погода.

Похолодание. Иллюстративное фото

Синоптик Наталья Диденко рассказала о погодных ожиданиях в выходные. По ее словам, 18 октября начнется понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается всего +8 +12 градусов. На остальной территории Украины удержится немного более теплая погода — в течение дня прогнозируется +12 +15 градусов.

В Украине в ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться в пределах +4 +10 градусов. То есть, как отметила синоптика, облака прикроют нас от заморозков. В Карпатах температура может быть ниже. В западной части Украины ветер усилится до сильного.

"В Киеве 18 октября ожидается облачная, но еще достаточно теплая погода. Дождь вероятнее завтра с обеда, во второй половине дня. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренный, временами порывистый. Внимательно", — предупредила киевлян Диденко.

По словам синоптик, уже с 19 октября в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха будет держаться в пределах до +4 +8 градусов, на востоке и юге в воскресенье удержится более теплая погода до +11 +15 градусов.

"Периодические дожди ожидаются в воскресенье в Украине повсюду, из-за существенного снижения температуры воздуха иногда возможен мокрый снег!", — предупредила Диденко.

В понедельник, 20 октября, по ее словам, холодная погода в Украине удержится.

