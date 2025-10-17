Неутешительный прогноз для украинцев: когда начнется значительное похолодание

Рубрики
Кречмаровская Наталия
На выходных в Украине ожидается снег и значительное похолодание. В начале следующей недели сохранится холодная погода.
Похолодание. Иллюстративное фото
Синоптик Наталья Диденко рассказала о погодных ожиданиях в выходные. По ее словам, 18 октября начнется понижение температуры воздуха в западных областях, днем ожидается всего +8 +12 градусов. На остальной территории Украины удержится немного более теплая погода — в течение дня прогнозируется +12 +15 градусов.
В Украине в ближайшую ночь температура воздуха будет колебаться в пределах +4 +10 градусов. То есть, как отметила синоптика, облака прикроют нас от заморозков. В Карпатах температура может быть ниже. В западной части Украины ветер усилится до сильного.
По словам синоптик, уже с 19 октября в большинстве областей Украины ожидается резкое похолодание. Днем температура воздуха будет держаться в пределах до +4 +8 градусов, на востоке и юге в воскресенье удержится более теплая погода до +11 +15 градусов.
В понедельник, 20 октября, по ее словам, холодная погода в Украине удержится.
