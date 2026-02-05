logo_ukra

Невизначеність зросла в рази: чому від РФ і США тепер можна очікувати чого завгодно
Невизначеність зросла в рази: чому від РФ і США тепер можна очікувати чого завгодно

Bloomberg пише про те, що США та Росія вступили в еру ядерної невизначеності

5 лютого 2026, 12:42
Автор:
Кравцев Сергей

Термін дії останньої великої угоди між США та Росією про контроль над стратегічними ядерними озброєннями — Новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (Новий СНО) — офіційно закінчився. Як повідомляє Bloomberg, вперше з часів холодної війни світ опинився без чинного механізму, що обмежує потужності двох найбільших ядерних держав.

Невизначеність зросла в рази: чому від РФ і США тепер можна очікувати чого завгодно

США та РФ. Фото: з відкритих джерел

Підписаний у 2011 році документ встановлював ліміт у 1550 розгорнутих боєголовок для кожної сторони, а також передбачав інспекції та обмін даними. Наразі всі ці механізми припинені. Експерти попереджають: зникнення прозорості у ядерній сфері підвищує ризики недовіри та прорахунків.

"Закінчення дії угоди безумовно не робить мир безпечнішим. Справжня втрата — це прозорість", — зазначив старший науковий співробітник Інституту досліджень роззброєння ООН Павло Подвиг.

Закінчення договору відбувається на тлі безпрецедентного погіршення відносин між Росією та Заходом, конфлікту в Україні, зростаючої активності НАТО та прискореного розвитку ядерних програм Китаю. В результаті багато держав переглядають свою безпекову політику і роль ядерної зброї в ній.

Хоча термін дії договору спливав ще 2021 року, Вашингтон і Москва тоді погодилися продовжити його на п'ять років. Однак у 2023 році президент Володимир Путін призупинив участь Росії у документі, заморозивши інспекції та обмін інформацією, заявивши при цьому, що ліміти збережуться де-факто. Тепер Москва повністю цурається колишніх зобов'язань.

На думку аналітиків, відсутність правових рамок може підштовхнути обидві країни до планування за "найгіршим сценарієм". США і Росія мають у своєму розпорядженні технічні можливості швидко збільшити кількість боєголовок, що робить майбутнє стратегічної стабільності — як ніколи — непередбачуваним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світ на порозі нової катастрофи: який договір між США та Росією втратив чинність.



Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-02-05/us-and-russia-enter-uncertain-era-as-key-nuclear-pact-expires?srnd=phx-politics
