Неопределенность выросла в разы: почему от РФ и США теперь можно ожидать чего угодно

Срок действия последнего крупного соглашения между США и Россией о контроле над стратегическими ядерными вооружениями — Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (Новый СНВ) — официально истек. Как сообщает Bloomberg, впервые со времен холодной войны мир оказался без действующего механизма, ограничивающего мощности двух крупнейших ядерных держав.

Подписанный в 2011 году документ устанавливал лимит в 1550 развернутых боеголовок для каждой стороны, а также предусматривал инспекции и обмен данными. Теперь все эти механизмы прекращены. Эксперты предупреждают: исчезновение прозрачности в ядерной сфере повышает риски недоверия и просчетов.

"Окончание действия соглашения безусловно не делает мир более безопасным. Настоящая потеря — это прозрачность", — отметил старший научный сотрудник Института исследований разоружения ООН Павел Подвиг.

Истечение договора происходит на фоне беспрецедентного ухудшения отношений между Россией и Западом, конфликта в Украине, растущей активности НАТО и ускоренного развития ядерных программ Китая. В результате многие государства пересматривают свою политику безопасности и роль ядерного оружия в ней.

Хотя срок действия договора истекал еще в 2021 году, Вашингтон и Москва тогда согласились продлить его на пять лет. Однако в 2023 году президент Владимир Путин приостановил участие России в документе, заморозив инспекции и обмен информацией, заявив при этом, что лимиты сохранятся де-факто. Теперь Москва полностью отказывается от прежних обязательств.

По мнению аналитиков, отсутствие правовых рамок может подтолкнуть обе страны к планированию по "худшему сценарию". США и Россия располагают техническими возможностями быстро увеличить число боеголовок, что делает будущее стратегической стабильности — как никогда — непредсказуемым.

