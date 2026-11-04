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Несподіваний поворот: хто в Європі зібрався купувати газ в України

Кишинів розглядає закупівлю до 50 млн. кубометрів українського газу. Переговори вже йдуть, проте остаточна ціна та умови постачання поки що залишаються загадкою

4 листопада 2026, 11:44
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Кравцев Сергей

Молдова може закупити в України від 10 до 50 млн. кубометрів природного газу і розраховує отримати вигіднішу ціну, ніж пропонують ринкові котирування. Про це заявив міністр енергетики країни Дорін Жунгієту в ефірі Radio Moldova, повідомляє ALBASAT.

Несподіваний поворот: хто в Європі зібрався купувати газ в України

Газ. Фото: з відкритих джерел

За словами урядовця, державна компанія Energocom уже веде комерційні переговори з українськими постачальниками. При цьому остаточний обсяг закупівлі залежатиме від наявності вільних ресурсів, чинних контрактів та умов майбутньої угоди.

Жунгієту не став розкривати формулу формування ціни, пояснивши це тим, що переговорний процес ще триває. Однак міністр підкреслив: головне завдання Кишинева – домовитися про вартість нижчу за ринкову.

Він також дав зрозуміти, що Молдова не витрачала б часу на переговори, якби не розраховувала отримати комерційну вигоду від можливої закупівлі.

Поки що сторони не оголосили ні про остаточний обсяг поставок, ні про погоджену вартість газу. Не визначено і термінів можливого початку транспортування.

Таким чином Україна може отримати ще одного покупця свого природного газу в регіоні, а Молдова – додаткове джерело поставок на вигідних умовах.                                           

Для Кишинева принципове значення матиме не лише доступність українського ресурсу, а й підсумкова ціна. Саме від комерційних умов залежить, чи перетворяться нинішні переговори на повноцінний контракт.

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