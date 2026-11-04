Неожиданный поворот: кто в Европе собрался покупать газ у Украины

Молдова может закупить у Украины от 10 до 50 млн кубометров природного газа и рассчитывает получить более выгодную цену, чем предлагают рыночные котировки. Об этом заявил министр энергетики страны Дорин Жунгиету в эфире Radio Moldova, сообщает ALBASAT.

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По словам чиновника, государственная компания Energocom уже ведет коммерческие переговоры с украинскими поставщиками. При этом окончательный объем закупки будет зависеть от наличия свободных ресурсов, действующих контрактов и условий будущей сделки.

Жунгиету не стал раскрывать формулу формирования цены, объяснив это тем, что переговорный процесс еще продолжается. Однако министр подчеркнул: главная задача Кишинева – договориться о стоимости ниже рыночной.

Он также дал понять, что Молдова не стала бы тратить время на переговоры, если бы не рассчитывала получить коммерческую выгоду от возможной закупки.

Пока стороны не объявили ни об окончательном объеме поставок, ни о согласованной стоимости газа. Не определены и сроки возможного начала транспортировки.

Таким образом, Украина может получить еще одного покупателя своего природного газа в регионе, а Молдова – дополнительный источник поставок на выгодных условиях.

Для Кишинева принципиальное значение будет иметь не только доступность украинского ресурса, но и итоговая цена. Именно от коммерческих условий зависит, превратятся ли нынешние переговоры в полноценный контракт.

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