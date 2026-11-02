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У Путина сделали жесткое заявление о возобновлении транзита газа в ЕС через Украину: детали шокируют

По словам представителя Кремля, текущая ситуация на местах свидетельствует о том, что реализовать такие планы невозможно

2 ноября 2026, 12:55
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Клименко Елена

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент возобновление поставок российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему является нереалистичным. В то же время, он предположил, что в будущем обстоятельства могут измениться. Об этом представитель Кремля сказал в комментарии российским пропагандистским медиа, отвечая на вопросы, касающиеся заинтересованности Москвы в возобновлении газового транзита. По словам Пескова, нынешняя ситуация не дает оснований рассчитывать на реализацию подобного сценария.

У Путина сделали жесткое заявление о возобновлении транзита газа в ЕС через Украину: детали шокируют

Фото: из открытых источников

"Пока вряд ли можно об этом говорить. Собственно, положение дел на местах более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", — заявил спикер Кремля.

Он также пояснил, что дальнейшая судьба возможного транзита будет зависеть от позиции всех участников процесса. В частности, значение будут иметь намерения покупателей и продавцов газа, а также технические и другие возможности поставщиков обеспечить его транспортировку.

Таким образом, Песков не стал полностью исключать перспективу возобновления поставок российского газа через Украину в будущем, однако подчеркнул, что пока предпосылок для этого нет.  

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что Соединенные Штаты выступают за скорейшее возобновление поставок российского природного газа в Европу через украинскую территорию.  

По информации издания, эту инициативу обсуждают в рамках переговоров по возможному энергетическому перемирию в преддверии зимнего периода.

Портал "Комментарии" уже писал , что политический эксперт Борислав Береза считает, что готовность президента Украины Владимира Зеленского к прямому разговору с российским правителем Владимиром Путиным может создать для Киева дополнительные дипломатические риски. По его мнению, Москва способна использовать стремление украинской стороны к переговорам в своих политических интересах.



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