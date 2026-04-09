comment

Неочікувано: Буданов назвав Закарпаття новим «хедлайнером» національної стійкості

Кирило Буданов: Закарпаття перехопило функцію економічного форпосту України

9 квітня 2026, 20:18
Недилько Ксения

Закарпатська область стала ключовим прихистком для українців та бізнесу, зокрема з промислових регіонів Сходу. Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов підкреслив, що область перетворилася на потужний індустріальний вузол, прийнявши заводи та підприємства, які були змушені евакуюватися через активні бойові дії.

Кирило Буданов

За словами Буданова, така стрімка зміна статусу регіону є неочікуваною, але стратегічно важливою для всієї держави. Закарпаття тепер відіграє роль одного з головних драйверів життєздатності країни.

"Тобто Закарпаття перебрало на себе не те що певну функцію національної стійкості, яку, чесно кажучи, до того навряд чи можливо було б віднести цей регіон, а майже хедлайнером стає. Тому роль Закарпаття відповідно змінилася", — наголосив Кирило Буданов.

Голова ОПУ зауважив, що область стала фактично новою домівкою для тисяч фахівців з індустріальних районів Донбасу. Це дозволило не лише зберегти виробничий потенціал країни, а й переорієнтувати економічну мапу України, зробивши західний кордон надійним тилом для промисловості.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський повідомив про наміри російського командування повністю встановити контроль над Покровським напрямком до кінця квітня. Зокрема, йдеться про спроби захоплення таких стратегічних населених пунктів, як Дружківка та Костянтинівка.

Попри масштабні плани ворога, Глава держави висловив переконання, що російська армія не має достатнього ресурсу для реалізації цієї операції. За його словами, дії окупантів залишаються шаблонними, а ціна їхніх спроб просування є критично високою. "Ця операція, чесно кажучи, вона одна й та сама. Ми бачили ті самі кадри, але різні підходи, різні дати. Сил у них недостатньо для цього. Великі втрати вони несуть", — підкреслив Володимир Зеленський.



