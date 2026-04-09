Неочікувано: Буданов назвав Закарпаття новим «хедлайнером» національної стійкості

Закарпатська область стала ключовим прихистком для українців та бізнесу, зокрема з промислових регіонів Сходу. Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов підкреслив, що область перетворилася на потужний індустріальний вузол, прийнявши заводи та підприємства, які були змушені евакуюватися через активні бойові дії.

За словами Буданова, така стрімка зміна статусу регіону є неочікуваною, але стратегічно важливою для всієї держави. Закарпаття тепер відіграє роль одного з головних драйверів життєздатності країни.

"Тобто Закарпаття перебрало на себе не те що певну функцію національної стійкості, яку, чесно кажучи, до того навряд чи можливо було б віднести цей регіон, а майже хедлайнером стає. Тому роль Закарпаття відповідно змінилася", — наголосив Кирило Буданов.

Голова ОПУ зауважив, що область стала фактично новою домівкою для тисяч фахівців з індустріальних районів Донбасу. Це дозволило не лише зберегти виробничий потенціал країни, а й переорієнтувати економічну мапу України, зробивши західний кордон надійним тилом для промисловості.

