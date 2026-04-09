Неожиданно: Буданов назвал Закарпатье новым «хедлайнером» национальной стойкости

Закарпатская область стала ключевым прибежищем для украинцев и бизнеса, в частности, из промышленных регионов Востока. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что область превратилась в мощный индустриальный узел, приняв заводы и предприятия, вынужденные эвакуироваться из-за активных боевых действий.

По словам Буданова, такое стремительное изменение статуса региона является неожиданным, но стратегически важным для всего государства. Закарпатье теперь играет роль одного из главных драйверов жизнеспособности страны.

"То есть Закарпатье взяло на себя не только определенную функцию национальной устойчивости, которую, честно говоря, к тому вряд ли можно было бы отнести этот регион, а почти хедлайнером становится. Поэтому роль Закарпатья соответственно изменилась", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава ОПУ отметил, что область стала фактически новым домом для тысяч специалистов из индустриальных районов Донбасса. Это позволило не только сохранить производственный потенциал страны, но и переориентировать экономическую карту Украины, сделав западную границу надежным тылом для промышленности.

