logo

BTC/USD

71884

ETH/USD

2207.42

USD/UAH

43.47

EUR/UAH

50.8

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Неожиданно: Буданов назвал Закарпатье новым «хедлайнером» национальной стойкости
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданно: Буданов назвал Закарпатье новым «хедлайнером» национальной стойкости

Кирилл Буданов: Закарпатье перехватило функцию экономического форпоста Украины

9 апреля 2026, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Закарпатская область стала ключевым прибежищем для украинцев и бизнеса, в частности, из промышленных регионов Востока. Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что область превратилась в мощный индустриальный узел, приняв заводы и предприятия, вынужденные эвакуироваться из-за активных боевых действий.

Кирилл Буданов

По словам Буданова, такое стремительное изменение статуса региона является неожиданным, но стратегически важным для всего государства. Закарпатье теперь играет роль одного из главных драйверов жизнеспособности страны.

"То есть Закарпатье взяло на себя не только определенную функцию национальной устойчивости, которую, честно говоря, к тому вряд ли можно было бы отнести этот регион, а почти хедлайнером становится. Поэтому роль Закарпатья соответственно изменилась", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Глава ОПУ отметил, что область стала фактически новым домом для тысяч специалистов из индустриальных районов Донбасса. Это позволило не только сохранить производственный потенциал страны, но и переориентировать экономическую карту Украины, сделав западную границу надежным тылом для промышленности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерениях российского командования полностью установить контроль над Покровским направлением до конца апреля. В частности, речь идет о попытках захвата таких стратегических населенных пунктов, как Дружковка и Константиновка.

Несмотря на масштабные планы врага, Глава государства убежден, что у российской армии нет достаточного ресурса для реализации этой операции. По его словам, действия оккупантов остаются шаблонными, а цена их попыток продвижения критически высока. "Эта операция, честно говоря, она одна и та же. Мы видели те же кадры, но разные подходы, разные даты. Сил у них недостаточно для этого. Большие потери они несут", — подчеркнул Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости