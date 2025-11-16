logo_ukra

Неочікувана поява Трампа на приватному весіллі

Трамп неочікувано з’явився на весіллі на своєму курорті Мар-а-Лаґо та знову опинився у центрі уваги

16 листопада 2025, 13:30
Президент США Дональд Трамп несподівано прийшов на весілля, яке відбувалося на його власному курорті Мар-а-Лаґо у Флориді. Про подію повідомило видання The Daily Beast. Урочистість була приватною, а нареченим — інвестбанкір Майкл Вілкерсон.

Неочікувана поява Трампа на приватному весіллі

Трамп неочікувано завітав на приватне весілля

Трамп традиційно опинився у центрі уваги гостей. Він привітав молодят, привітався з гостями та звернувся до персоналу, жартуючи про те, що пара настільки приваблива, що їхні фото варто використовувати в рекламі курорту.

Під час спілкування з нареченими Трамп переключив увагу на ведучого правого радіошоу Еріка Метаксаса, якого помітив серед гостей. Він емоційно привітався з ним і назвав "людиною, яка може відкрити йому шлях до раю", що викликало жваву реакцію оточення.

Видання зазначає, що такі появи Трампа на заходах у Мар-а-Лаґо — не рідкість. У 2021 році він увірвався на інше весілля, де говорив про міжнародну політику та Іран. А у 2023 році з’явився на святкуванні в своєму гольф-клубі невдовзі після заяви про свою невинуватість у справі щодо втручання у вибори 2020 року.

Курорт Мар-а-Лаґо давно став не лише місцем відпочинку для прихильників Трампа, а й майданчиком для неформальних політичних висловлювань, спонтанних виступів та публічної активності президента.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Дубаї завершено відкриття нового 82-поверхового готелю Ciel Dubai Marina, що піднявся на висоту 377 метрів і отримав звання найвищого готелю світу.
Що особливого
Готель розташований у районі Dubai Marina — одному з найпрестижніших у місті.   Має 1 004 номери і люкси на 82-х поверхах.  



Джерело: https://www.thedailybeast.com/donald-trump-79-crashes-wedding-to-ramble-about-heaven/
