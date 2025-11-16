Неочікувана поява Трампа на приватному весіллі

Президент США Дональд Трамп несподівано прийшов на весілля, яке відбувалося на його власному курорті Мар-а-Лаґо у Флориді. Про подію повідомило видання The Daily Beast. Урочистість була приватною, а нареченим — інвестбанкір Майкл Вілкерсон.

Трамп неочікувано завітав на приватне весілля

Трамп традиційно опинився у центрі уваги гостей. Він привітав молодят, привітався з гостями та звернувся до персоналу, жартуючи про те, що пара настільки приваблива, що їхні фото варто використовувати в рекламі курорту.

Під час спілкування з нареченими Трамп переключив увагу на ведучого правого радіошоу Еріка Метаксаса, якого помітив серед гостей. Він емоційно привітався з ним і назвав "людиною, яка може відкрити йому шлях до раю", що викликало жваву реакцію оточення.

Видання зазначає, що такі появи Трампа на заходах у Мар-а-Лаґо — не рідкість. У 2021 році він увірвався на інше весілля, де говорив про міжнародну політику та Іран. А у 2023 році з’явився на святкуванні в своєму гольф-клубі невдовзі після заяви про свою невинуватість у справі щодо втручання у вибори 2020 року.

Курорт Мар-а-Лаґо давно став не лише місцем відпочинку для прихильників Трампа, а й майданчиком для неформальних політичних висловлювань, спонтанних виступів та публічної активності президента.

