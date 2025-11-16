logo

Неожиданное появление Трампа на приватной свадьбе
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданное появление Трампа на приватной свадьбе

Трамп неожиданно появился на свадьбе на своем курорте Мар-а-Лаго и снова оказался в центре внимания

16 ноября 2025, 13:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп неожиданно пришел на свадьбу, которая проходила на его собственном курорте Мар-а-Лаго во Флориде. О событии сообщило издание The Daily Beast. Торжество было частным, а женихом — инвестбанкир Майкл Уилкерсон.

Трамп традиционно оказался в центре внимания гостей. Он поздравил молодоженов, поздоровался с гостями и обратился к персоналу, шутя о том, что пара настолько привлекательна, что их фото следует использовать в рекламе курорта.

Во время общения с невестами Трамп переключил внимание на ведущего правого радиошоу Эрика Метаксаса, замеченного среди гостей. Он эмоционально поздоровался с ним и назвал "человеком, который может открыть ему путь в рай", что вызвало оживленную реакцию окружающих.

Издание отмечает, что такие появления Трампа на мероприятиях в Мар-а-Лаго не редкость. В 2021 году он ворвался на другую свадьбу, где говорил о международной политике и Иране. А в 2023 году появился на праздновании в своем гольф-клубе вскоре после заявления о своей невиновности в деле вмешательства в выборы 2020 года.

Курорт Мар-а-Лага давно стал не только местом отдыха для сторонников Трампа, но и площадкой для неформальных политических высказываний, спонтанных выступлений и публичной активности президента.

Источник: https://www.thedailybeast.com/donald-trump-79-crashes-wedding-to-ramble-about-heaven/
