У Дубаї відкривається найвищий готель у світі

У Дубаї завершено відкриття нового 82-поверхового готелю Ciel Dubai Marina, що піднявся на висоту 377 метрів і отримав звання найвищого готелю світу.

Найвищий готель у світі

Що особливого

Готель розташований у районі Dubai Marina — одному з найпрестижніших у місті.

Має 1 004 номери і люкси на 82-х поверхах.

Серед родзинок — інфініті-басейн на 76-му поверсі, звідки відкривається панорама на горизонти Дубаю.

Готель управляється під брендом Vignette Collection мережі IHG Hotels & Resorts, розроблений компанією The First Group.







Чому це важливо

Дубай постійно піднімає планку в архітектурі та гостинності: цей готель — новий символ міста. Він посилює позицію Дубаю як центру розкоші та інновацій у туризмі й бізнесі.

Ще цікаво

Водночас готель пропонує види на дорогі райони, зручні під’їзди до морського узбережжя та комплексів розваг.

Стартова ціна за номер на момент відкриття — приблизно від 1 310 дирхамів за ніч.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що нарциси часто вражають із перших секунд знайомства: харизма, впевнена поведінка, блискучий інтелект і бездоганний образ створюють ілюзію особливої людини. Вони швидко привертають увагу, уміють зачаровувати й змушують відчувати, що поруч — саме той, хто здатен зрозуміти та оцінити. Але за цим фасадом нерідко приховується небезпечна емоційна порожнеча, яка поступово виснажує партнера і непомітно руйнує його внутрішній баланс.

Психологи наголошують: коли стосунки з нарцисом затягуються, у людини знижується самооцінка, з’являється постійна провина, емоційна втома й відчуття, ніби вона втрачає себе.

