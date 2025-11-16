У Дубаї відкривається найвищий готель у світі

Рубрики
У Дубаї завершено відкриття нового 82-поверхового готелю Ciel Dubai Marina, що піднявся на висоту 377 метрів і отримав звання найвищого готелю світу.
Найвищий готель у світі
Що особливого
Чому це важливо
Дубай постійно піднімає планку в архітектурі та гостинності: цей готель — новий символ міста. Він посилює позицію Дубаю як центру розкоші та інновацій у туризмі й бізнесі.
Ще цікаво
