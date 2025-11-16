logo_ukra

У Дубаї відкривається найвищий готель у світі
У Дубаї відкривається найвищий готель у світі

У Дубаї офіційно відкрили Ciel Dubai Marina — найвищий готель у світі заввишки 377 метрів

16 листопада 2025, 11:30
Автор:
Ткачова Марія

У Дубаї завершено відкриття нового 82-поверхового готелю Ciel Dubai Marina, що піднявся на висоту 377 метрів і отримав звання найвищого готелю світу. 

У Дубаї відкривається найвищий готель у світі

Найвищий готель у світі

Що особливого

  • Готель розташований у районі Dubai Marina — одному з найпрестижніших у місті.  
  • Має 1 004 номери і люкси на 82-х поверхах.  
  • Серед родзинок — інфініті-басейн на 76-му поверсі, звідки відкривається панорама на горизонти Дубаю.  
  • Готель управляється під брендом Vignette Collection мережі IHG Hotels & Resorts, розроблений компанією The First Group. 

У Дубаї відкривається найвищий готель у світі - фото 2

Чому це важливо

Дубай постійно піднімає планку в архітектурі та гостинності: цей готель — новий символ міста. Він посилює позицію Дубаю як центру розкоші та інновацій у туризмі й бізнесі.

Ще цікаво

  • Водночас готель пропонує види на дорогі райони, зручні під’їзди до морського узбережжя та комплексів розваг.  
  • Стартова ціна за номер на момент відкриття — приблизно від 1 310 дирхамів за ніч.  

Джерело: https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/uae-unveils-ciel-dubai-marina-the-worlds-tallest-hotel/amp_articleshow/125342542.cms
