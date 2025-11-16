В Дубае открывается самая высокая гостиница в мире

Рубрики
В Дубае завершено открытие нового 82-этажного отеля Ciel Dubai Marina , поднявшегося на высоту 377 метров и получившего звание самой высокой гостиницы мира.
Самый высокий отель в мире
Что особенного
Почему это важно
Дубай постоянно поднимает планку в архитектуре и гостеприимстве: этот отель – новый символ города. Он ужесточает позицию Дубая как центра роскоши и инноваций в туризме и бизнесе.
