В Дубае открывается самая высокая гостиница в мире
В Дубае открывается самая высокая гостиница в мире

В Дубае официально открыли Ciel Dubai Marina — самую высокую гостиницу в мире высотой 377 метров

16 ноября 2025, 11:30
Автор:
Ткачова Марія

В Дубае завершено открытие нового 82-этажного отеля Ciel Dubai Marina , поднявшегося на высоту 377 метров и получившего звание самой высокой гостиницы мира.

В Дубае открывается самая высокая гостиница в мире

Самый высокий отель в мире

Что особенного

  • Отель расположен в районе Dubai Marina – одном из самых престижных в городе.
  • Имеет 1004 номера и люксы на 82-х этажах.
  • Среди изюминок — инфинити-бассейн на 76 этаже, откуда открывается панорама на горизонты Дубая.
  • Отель управляется под брендом Vignette Collection сети IHG Hotels & Resorts, разработанный компанией The First Group.

В Дубае открывается самая высокая гостиница в мире - фото 2

Почему это важно

Дубай постоянно поднимает планку в архитектуре и гостеприимстве: этот отель – новый символ города. Он ужесточает позицию Дубая как центра роскоши и инноваций в туризме и бизнесе.

Еще интересно

  • В отеле предлагается виды на дорогие районы, удобные подъезды к морскому побережью и комплексам развлечений.
  • Стартовая цена за номер на момент открытия – примерно от 1 310 дирхамов за ночь.

Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/uae-unveils-ciel-dubai-marina-the-worlds-tallest-hotel/amp_articleshow/125342542.cms
