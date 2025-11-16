В Дубае открывается самая высокая гостиница в мире

В Дубае завершено открытие нового 82-этажного отеля Ciel Dubai Marina , поднявшегося на высоту 377 метров и получившего звание самой высокой гостиницы мира.

Самый высокий отель в мире

Что особенного

Отель расположен в районе Dubai Marina – одном из самых престижных в городе.

Имеет 1004 номера и люксы на 82-х этажах.

Среди изюминок — инфинити-бассейн на 76 этаже, откуда открывается панорама на горизонты Дубая.

Отель управляется под брендом Vignette Collection сети IHG Hotels & Resorts, разработанный компанией The First Group.







Почему это важно

Дубай постоянно поднимает планку в архитектуре и гостеприимстве: этот отель – новый символ города. Он ужесточает позицию Дубая как центра роскоши и инноваций в туризме и бизнесе.

Еще интересно

В отеле предлагается виды на дорогие районы, удобные подъезды к морскому побережью и комплексам развлечений.

Стартовая цена за номер на момент открытия – примерно от 1 310 дирхамов за ночь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что н арцисы часто поражают с первых секунд знакомства: харизма, уверенное поведение, блестящий интеллект и безупречный образ создают иллюзию особого человека. Они быстро привлекают внимание, умеют очаровывать и заставляют чувствовать, что рядом именно тот, кто способен понять и оценить. Но за этим фасадом нередко скрывается опасная эмоциональная пустота, постепенно истощающая партнера и незаметно разрушающая его внутренний баланс.

Психологи подчеркивают: когда отношения с нарциссом затягиваются, у человека снижается самооценка, появляется постоянная вина, эмоциональная усталость и ощущение, будто он теряет себя.

