Нецензурний тренд у Раді: слідом за Порошенком у курйозну ситуацію потрапила Тимошенко

У стінах Верховної Ради триває серія неочікуваних мовних інцидентів серед лідерів фракцій. Цього разу в центр уваги потрапила Юлія Тимошенко, яка під час виступу щодо соціальних питань припустилася нецензурної обмовки.

Курйоз стався у момент, коли політикиня критикувала пропозиції уряду щодо змін у соціальних виплатах. Намагаючись вимовити термін "базовий дохід", лідерка "Батьківщини" випадково озвучила лайливе слово.

"Нам пропонують порушити 46 статтю Конституції і ввести новий показник – базовий дохуй..дохід", — пролунало з трибуни парламенту.

Попри те, що обмовка була ненавмисною, вона розійшлася соціальними мережами, хоча це було ще 10 березня. Примітно, що це вже другий подібний випадок: лише вчора подібним нецензурним висловлюванням під час виступу відзначився Петро Порошенко.

Лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді піддав гострій критиці соціально-економічні ініціативи Кабінету Міністрів. Зокрема, політик висловив невдоволення програмою "Національний кешбек", назвавши подібні кроки влади популістськими та недоцільними в умовах війни.

Виступ п'ятого президента став вірусним у соціальних мережах через використання експресивної та нецензурної лексики, якою він підсумував своє ставлення до дій уряду. "Фектінг, чекінг, єбакінг, і інші непотреби популістські", — перерахував Петро Порошенко з головної трибуни країни.