Нецензурный тренд в Раде: вслед за Порошенко в курьезную ситуацию попала Тимошенко

В стенах Верховной Рады продолжается серия неожиданных речевых инцидентов среди лидеров фракций. На этот раз в центр внимания попала Юлия Тимошенко, которая во время выступления по социальным вопросам допустила нецензурную оговорку.

Юлия Тимошенко

Курьез произошел в момент, когда политика критиковала предложения правительства по изменениям в социальных выплатах. Пытаясь произнести термин "базовый доход", лидер "Батькивщины" случайно озвучила бранное слово.

"Нам предлагают нарушить 46 статью Конституции и ввести новый показатель – базовый дохуй..доход", — прозвучало с трибуны парламента.

Несмотря на то, что оговорка была непреднамеренной, она разошлась по социальным сетях, хотя это было еще 10 марта. Примечательно, что это уже второй подобный случай: только вчера подобным нецензурным высказыванием выступил Петр Порошенко.

Лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде подверг острой критике социально-экономические инициативы Кабинета Министров. В частности, политик выразил недовольство программой "Национальный Кэшбэк", назвав подобные шаги власти популистскими и нецелесообразными в условиях войны.

Выступление пятого президента стало вирусным в социальных сетях из-за использования экспрессивной и нецензурной лексики, которой он подытожил свое отношение к действиям правительства. "Фектинг, чекинг, ебакинг, и другие популистские ненужности", — перечислил Петр Порошенко с главной трибуны страны.