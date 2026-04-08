Нецензурный тренд в Раде: вслед за Порошенко в курьезную ситуацию попала Тимошенко
НОВОСТИ

Нецензурный тренд в Раде: вслед за Порошенко в курьезную ситуацию попала Тимошенко

«Базовый дох*й... доход»: Юлия Тимошенко случайно нецензурно высказалась в парламенте

8 апреля 2026, 18:45
Автор:
Недилько Ксения

В стенах Верховной Рады продолжается серия неожиданных речевых инцидентов среди лидеров фракций. На этот раз в центр внимания попала Юлия Тимошенко, которая во время выступления по социальным вопросам допустила нецензурную оговорку.

Нецензурный тренд в Раде: вслед за Порошенко в курьезную ситуацию попала Тимошенко

Юлия Тимошенко

Курьез произошел в момент, когда политика критиковала предложения правительства по изменениям в социальных выплатах. Пытаясь произнести термин "базовый доход", лидер "Батькивщины" случайно озвучила бранное слово.

"Нам предлагают нарушить 46 статью Конституции и ввести новый показатель – базовый дохуй..доход", — прозвучало с трибуны парламента.

Несмотря на то, что оговорка была непреднамеренной, она разошлась по социальным сетях, хотя это было еще 10 марта. Примечательно, что это уже второй подобный случай: только вчера подобным нецензурным высказыванием выступил Петр Порошенко.

Лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде подверг острой критике социально-экономические инициативы Кабинета Министров. В частности, политик выразил недовольство программой "Национальный Кэшбэк", назвав подобные шаги власти популистскими и нецелесообразными в условиях войны.

Выступление пятого президента стало вирусным в социальных сетях из-за использования экспрессивной и нецензурной лексики, которой он подытожил свое отношение к действиям правительства. "Фектинг, чекинг, ебакинг, и другие популистские ненужности", — перечислил Петр Порошенко с главной трибуны страны.                                                                            



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
