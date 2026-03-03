Небо почервоніє: “Кривавий Місяць” накриє Землю на початку березня

На початку березня 2026 року світ стане свідком одного з найефектніших астрономічних явищ – повного місячного затемнення, відомого як “Кривавий Місяць”. Саме так його називають через насичений мідно-червоний відтінок, який набуває супутник Землі під час максимальної фази. Про це повідомляє Space.com.

Кривавий Місяць 2–4 березня 2026 року: коли буде пік затемнення і чому українці його не побачать

Коли відбудеться затемнення

Повне місячне затемнення припаде на ніч з 2 на 3 березня 2026 року. Загальна тривалість процесу – близько 5 годин 39 хвилин. Фаза повного затемнення триватиме приблизно з 11:04 до 12:03 за UTC (в Україні це близько 13:04–14:03 за київським часом), а максимум настане орієнтовно о 11:33 UTC.

Однак для українців є нюанс: в Україні повну фазу затемнення побачити не вдасться, оскільки в цей момент Місяць перебуватиме нижче горизонту. Спостерігати явище в повному обсязі зможуть мешканці Північної та Південної Америки, Австралії, Нової Зеландії, Східної Азії та островів Тихого океану.

Чому Місяць стає “кривавим”

Під час повного місячного затемнення Земля опиняється між Сонцем і Місяцем, і її тінь повністю закриває диск супутника. Пряме сонячне світло не потрапляє на Місяць, але частина світла проходить крізь атмосферу Землі. Саме довгі червоні хвилі краще заломлюються і досягають поверхні Місяця, надаючи йому характерного відтінку.

Це не містика, а фізика світла, подібна до ефекту червоних світанків і заходів сонця.

Як спостерігати

Місячне затемнення абсолютно безпечне для очей. Для спостереження не потрібні спеціальні окуляри. За наявності ясної погоди “кривавий” ефект можна побачити неозброєним оком. Бінокль або невеликий телескоп лише покращать деталізацію.

Оскільки в Україні повна фаза не буде видимою, найкращий спосіб не пропустити подію – дивитися онлайн-трансляцію з регіонів, де затемнення буде видно повністю. Такі трансляції готують міжнародні астрономічні проєкти.

Цікаві факти

Це останнє повне місячне затемнення на найближчі кілька років – наступне очікується лише в новорічну ніч з 2028 на 2029 рік.

Березневий повний Місяць також відомий як “Черв’ячний Місяць” – назва пов’язана з початком весни та пробудженням ґрунту.

Що далі у 2026 році

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення, частково видиме в Україні.

28 серпня 2026 року – часткове місячне затемнення, яке можна буде спостерігати і з української території за сприятливої погоди.

Попри те, що українці не зможуть побачити березневе затемнення на власні очі, це явище стане однією з головних астрономічних подій року, яку обговорюватимуть астрономи, фотографи та шанувальники нічного неба по всьому світу.

