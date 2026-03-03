Небо покраснеет: "Кровавая Луна" накроет Землю в начале марта

В начале марта 2026 года мир станет свидетелем одного из самых эффектных астрономических явлений — полного лунного затмения, известного как "Кровавая Луна". Именно так его называют из-за насыщенного медно-красного оттенка, который приобретает спутник Земли во время максимальной фазы. Об этом сообщает Space.com.

Кровавая Луна 2–4 марта 2026 года: когда будет пик затемнения и почему украинцы его не увидят

Когда произойдет затмение

Полное лунное затмение придется на ночь со 2 на 3 марта 2026 года. Длительность процесса – около 5 часов 39 минут. Фаза полного затемнения будет продолжаться примерно с 11:04 до 12:03 по UTC (в Украине это около 13:04–14:03 по киевскому времени), а максимум наступит ориентировочно в 11:33 UTC.

Однако для украинцев есть нюанс: в Украине полную фазу затемнения увидеть не удастся , поскольку в этот момент Луна будет находиться ниже горизонта. Наблюдать явление в полном объеме могут жители Северной и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Азии и островов Тихого океана.

Почему Луна становится "кровавой"

При полном лунном затмении Земля оказывается между Солнцем и Луной, и ее тень полностью закрывает диск спутника. Прямой солнечный свет не попадает на Луну, но часть света проходит сквозь атмосферу Земли. Именно длинные красные волны лучше преломляются и достигают поверхности Луны, придавая ему характерный оттенок.

Это не мистика, а физика света , похожая на эффект красных рассветов и закатов.

Как наблюдать

Лунное затмение абсолютно безопасно для глаз. Для наблюдения не требуются специальные очки. При наличии ясной погоды "кровавый" эффект можно увидеть невооруженным глазом. Бинокль или небольшой телескоп только улучшат детализацию.

Поскольку в Украине полная фаза не будет видима, лучший способ не пропустить событие – смотреть онлайн-трансляцию из регионов, где затмение будет видно полностью . Такие трансляции подготавливают международные астрономические проекты.

Интересные факты

Это последнее полное лунное затмение на ближайшие несколько лет – следующее ожидается только в новогоднюю ночь с 2028 по 2029 год.

Мартовская полная Луна также известна как “Червячная Луна” – название связано с началом весны и пробуждением почвы.

Что дальше в 2026 году

12 августа 2026 произойдет полное солнечное затмение, частично видимое в Украине.

28 августа 2026 – частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать и с украинской территории при благоприятной погоде.

Несмотря на то, что украинцы не смогут увидеть мартовское затмение своими глазами, это явление станет одним из главных астрономических событий года , которое будут обсуждать астрономы, фотографы и поклонники ночного неба по всему миру.

