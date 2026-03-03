Небо покраснеет: "Кровавая Луна" накроет Землю в начале марта

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В начале марта 2026 года мир станет свидетелем одного из самых эффектных астрономических явлений — полного лунного затмения, известного как "Кровавая Луна". Именно так его называют из-за насыщенного медно-красного оттенка, который приобретает спутник Земли во время максимальной фазы. Об этом сообщает Space.com.
Кровавая Луна 2–4 марта 2026 года: когда будет пик затемнения и почему украинцы его не увидят
Полное лунное затмение придется на ночь со 2 на 3 марта 2026 года. Длительность процесса – около 5 часов 39 минут. Фаза полного затемнения будет продолжаться примерно с 11:04 до 12:03 по UTC (в Украине это около 13:04–14:03 по киевскому времени), а максимум наступит ориентировочно в 11:33 UTC.
Однако для украинцев есть нюанс: в Украине полную фазу затемнения увидеть не удастся , поскольку в этот момент Луна будет находиться ниже горизонта. Наблюдать явление в полном объеме могут жители Северной и Южной Америки, Австралии, Новой Зеландии, Восточной Азии и островов Тихого океана.
При полном лунном затмении Земля оказывается между Солнцем и Луной, и ее тень полностью закрывает диск спутника. Прямой солнечный свет не попадает на Луну, но часть света проходит сквозь атмосферу Земли. Именно длинные красные волны лучше преломляются и достигают поверхности Луны, придавая ему характерный оттенок.
Это не мистика, а физика света , похожая на эффект красных рассветов и закатов.
Лунное затмение абсолютно безопасно для глаз. Для наблюдения не требуются специальные очки. При наличии ясной погоды "кровавый" эффект можно увидеть невооруженным глазом. Бинокль или небольшой телескоп только улучшат детализацию.
Поскольку в Украине полная фаза не будет видима, лучший способ не пропустить событие – смотреть онлайн-трансляцию из регионов, где затмение будет видно полностью . Такие трансляции подготавливают международные астрономические проекты.
Это последнее полное лунное затмение на ближайшие несколько лет – следующее ожидается только в новогоднюю ночь с 2028 по 2029 год.
Мартовская полная Луна также известна как “Червячная Луна” – название связано с началом весны и пробуждением почвы.
12 августа 2026 произойдет полное солнечное затмение, частично видимое в Украине.
28 августа 2026 – частичное лунное затмение, которое можно будет наблюдать и с украинской территории при благоприятной погоде.
Несмотря на то, что украинцы не смогут увидеть мартовское затмение своими глазами, это явление станет одним из главных астрономических событий года , которое будут обсуждать астрономы, фотографы и поклонники ночного неба по всему миру.
Читайте также в "Комментариях", что в Аргентине стремительно распространяется движение подростков, "чувствующих себя животными".