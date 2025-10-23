Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести її з режиму повного — десятого за час повномасштабного вторгнення – блекауту, в якому станція перебувала протягом останнього місяця. Про це Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Небезпека для всієї Європи: що зараз відбувається на ЗАЕС

"Після завершення ремонту лінії 750 кВ “Дніпровська” триває ремонт лінії 330 кВ “Феросплавна”. Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", — зазначила Міністр.

Причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.

Міністр наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора — НАЕК "Енергоатом".

"Вдячна кожному енергетику, МАГАТЕ та всім нашим міжнародним партнерам за їхню непохитну підтримку та зусилля, спрямовані на гарантування ядерної безпеки", — додала Світлана Гринчук.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни прагнуть офіційно захопити Запорізьку АЕС, для цього вони можуть влаштувати нові провокації, звинувативши Україну. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.