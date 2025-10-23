Рубрики
Енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести її з режиму повного — десятого за час повномасштабного вторгнення – блекауту, в якому станція перебувала протягом останнього місяця. Про це Міністр енергетики України Світлана Гринчук повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Небезпека для всієї Європи: що зараз відбувається на ЗАЕС
Причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ. Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.
Міністр наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора — НАЕК "Енергоатом".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни прагнуть офіційно захопити Запорізьку АЕС, для цього вони можуть влаштувати нові провокації, звинувативши Україну. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.