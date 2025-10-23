Опасность для всей Европы: что сейчас происходит на ЗАЭС

Рубрики
Недилько Ксения
Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что позволило вывести ее из режима полного – десятого за время полномасштабного вторжения – блекаута, в котором станция находилась в течение последнего месяца. Об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Опасность всей Европы: что сейчас происходит на ЗАЭС
Причиной обесточения Запорожской АЭС стали систематические обстрелы и повреждения линий электропередач со стороны российских оккупационных войск. С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики уже 42 раз восстанавливали линии питания станции.
Министр подчеркнула, что единственным путем гарантирования долгосрочной ядерной безопасности является деоккупация, демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора — НАЭК "Энергоатом".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.