Опасность для всей Европы: что сейчас происходит на ЗАЭС
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасность для всей Европы: что сейчас происходит на ЗАЭС

Светлана Гринчук: Энергетики возобновили питание Запорожской АЭС и вывели станцию из десятого блекаута

23 октября 2025, 14:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Энергетики возобновили питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, что позволило вывести ее из режима полного – десятого за время полномасштабного вторжения – блекаута, в котором станция находилась в течение последнего месяца. Об этом министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"По завершении ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов, что создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всего европейского континента", — отметила Министр.

Причиной обесточения Запорожской АЭС стали систематические обстрелы и повреждения линий электропередач со стороны российских оккупационных войск. С начала полномасштабного вторжения украинские энергетики уже 42 раз восстанавливали линии питания станции.

Министр подчеркнула, что единственным путем гарантирования долгосрочной ядерной безопасности является деоккупация, демилитаризация Запорожской АЭС и возвращение ее под полный законный контроль украинского оператора — НАЭК "Энергоатом".

"Благодарна каждому энергетику, МАГАТЭ и всем нашим международным партнерам за их непреклонную поддержку и усилия, направленные на обеспечение ядерной безопасности", — добавила Светлана Гринчук.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне стремятся официально захватить Запорожскую АЭС, для этого они могут устроить новые провокации, обвинив Украину. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.



