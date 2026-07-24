Небезпечний вірус виходить з-під контролю: інфікованих стає дедалі більше

У Демократичній Республіці Конго стрімко погіршується епідеміологічна ситуація через новий спалах лихоманки Ебола. За даними національного Інституту громадського здоров'я, кількість підтверджених смертей вже перевищила тисячу, а кількість хворих продовжує швидко зростати.

Спалах Еболи. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Reuters, станом на 23 липня у країні офіційно зареєстровано 2536 підтверджених випадків зараження. При цьому ще днем раніше влада повідомляла про 999 загиблих. За останні два тижні смертність та рівень інфікування зросли майже на дві третини, що свідчить про різке прискорення поширення небезпечної хвороби.

Фахівці зазначають, що нинішній спалах викликає рідкісний штам Бундібугіо. Сьогодні проти нього немає схвалених вакцин чи ефективних методів лікування. За оцінками медиків, рівень смертності під час зараження цим варіантом вірусу може досягати 40%.

Найбільш складна ситуація складається у східних провінціях Ітурі та Північне Ківу. Саме там фіксується переважна більшість нових випадків захворювання. Роботу лікарів серйозно ускладнюють бойові дії, напади збройних угруповань на медичні установи, перебої з постачанням ліків та масове поширення хибної інформації серед населення.

Через це фахівці не можуть повноцінно відстежувати контакти хворих, що значно підвищує ризик подальшого розповсюдження інфекції.

У сусідній Уганді ситуація розвивається за більш сприятливим сценарієм. Після виявлення окремих випадків місцевій владі вдалося локалізувати спалах, а нові зараження не фіксуються вже з кінця червня. Наразі країна проходить обов'язковий 42-денний період спостереження, після якого зможе офіційно оголосити про закінчення епідемії, якщо нових випадків хвороби не виникне.

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