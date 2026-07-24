Опасный вирус выходит из-под контроля: инфицированных становится все больше

В Демократической Республике Конго стремительно ухудшается эпидемиологическая ситуация из-за новой вспышки лихорадки Эбола. По данным национального Института общественного здоровья, количество подтвержденных смертей уже превысило тысячу, а число заболевших продолжает быстро расти.

Вспышка Эболы. Фото: из открытых источников

Как сообщает Reuters, по состоянию на 23 июля в стране официально зарегистрировано 2536 подтвержденных случаев заражения. При этом еще днем ранее власти сообщали о 999 погибших. За последние две недели смертность и уровень инфицирования выросли почти на две трети, что свидетельствует о резком ускорении распространения опасной болезни.

Специалисты отмечают, что нынешнюю вспышку вызывает редкий штамм Бундибугио. На сегодняшний день против него не существует одобренных вакцин или эффективных методов лечения. По оценкам медиков, уровень смертности при заражении этим вариантом вируса может достигать 40%.

Наиболее сложная ситуация складывается в восточных провинциях Итури и Северное Киву. Именно там фиксируется основная часть новых случаев заболевания. Работу врачей серьезно осложняют боевые действия, нападения вооруженных группировок на медицинские учреждения, перебои с поставками лекарств и массовое распространение ложной информации среди населения.

Из-за этого специалисты не могут полноценно отслеживать контакты заболевших, что значительно повышает риск дальнейшего распространения инфекции.

В соседней Уганде ситуация развивается по более благоприятному сценарию. После выявления отдельных случаев местным властям удалось локализовать вспышку, а новые заражения не фиксируются уже с конца июня. Сейчас страна проходит обязательный 42-дневный период наблюдения, после которого сможет официально объявить об окончании эпидемии, если новых случаев болезни не возникнет.

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