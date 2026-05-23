Эбола выходит из-под контроля: в какой стране вспыхнули бунты и массовые побеги зараженных

В Демократической Республике Конго стремительно ухудшается ситуация со вспышкой Эболы. Власти и международные организации предупреждают: распространение вируса начинает выходить из-под контроля на фоне вооруженных конфликтов, паники среди населения и нехватки медицинских ресурсов.

По данным Министерства здравоохранения Конго, в стране уже подтверждено 83 случая заражения, еще сотни пациентов находятся под подозрением. При этом медикам удалось отследить лишь небольшую часть людей, контактировавших с инфицированными. Из более чем 1600 потенциально зараженных под наблюдением находятся только около 21%.

Во Всемирная организация здравоохранения признают, что темпы реагирования уже отстают от скорости распространения болезни. Особенно тревожной ситуация стала после того, как вирус добрался до провинции Южное Киву возле границы с Руандой. Отдельные случаи заражения зафиксированы и в соседней Уганда.

Дополнительную угрозу создают столкновения вокруг карантинных мер. В провинции Итури родственники одного из умерших пациентов попытались силой забрать тело для захоронения, несмотря на высокий риск заражения. После конфликта неизвестные подожгли палатки для лечения Эболы, а несколько инфицированных сбежали из медицинского центра.

Вспышку вызвал редкий штамм “Бундибугио”, против которого до сих пор не существует утвержденной вакцины или специализированного лечения. Медики также сталкиваются с нехваткой тестов и слабой лабораторной базой, что значительно осложняет диагностику.

На фоне угрозы распространения инфекции соседние страны уже усиливают контроль на границах. Руанда ввела дополнительный санитарный контроль, а Уганда временно ограничила пассажирские перевозки из Конго.

Эксперты предупреждают: если вспышку не удастся быстро локализовать, Центральная Африка может столкнуться с новой масштабной эпидемией, последствия которой выйдут далеко за пределы региона.

