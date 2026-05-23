Ебола виходить з-під контролю: в якій країні спалахнули бунти та масові втечі заражених

У Демократичній Республіці Конго стрімко погіршується ситуація зі спалахом Еболи. Влада та міжнародні організації попереджають: поширення вірусу починає виходити з-під контролю на тлі збройних конфліктів, паніки серед населення та нестачі медичних ресурсів.

Спалах Еболи. Фото: із відкритих джерел

За даними Міністерства охорони здоров'я Конго, у країні вже підтверджено 83 випадки зараження, ще сотні пацієнтів перебувають під підозрою. При цьому медикам удалося відстежити лише невелику частину людей, які контактували з інфікованими. З понад 1600 потенційно заражених під наглядом перебувають лише близько 21%.

У Всесвітній організації охорони здоров'я визнають, що темпи реагування вже відстають від швидкості поширення хвороби. Особливо тривожною ситуація стала після того, як вірус дістався провінції Південне Ківу біля кордону з Руандою. Окремі випадки зараження зафіксовані і в сусідній Уганді.

Додаткову загрозу створюють зіткнення довкола карантинних заходів. У провінції Ітурі родичі одного з померлих пацієнтів спробували забрати тіло для поховання, незважаючи на високий ризик зараження. Після конфлікту невідомі підпалили намети лікування Еболи, а кілька інфікованих втекли з медичного центру.

Спалах викликав рідкісний штам "Бундібугіо", проти якого досі не існує затвердженої вакцини або спеціалізованого лікування. Медики також стикаються з нестачею тестів та слабкою лабораторною базою, що значно ускладнює діагностику.

З огляду на загрозу поширення інфекції сусідні країни вже посилюють контроль на кордонах. Руанда запровадила додатковий санітарний контроль, а Уганда тимчасово обмежила пасажирські перевезення з Конго.

Експерти попереджають: якщо спалах не вдасться швидко локалізувати, Центральна Африка може мати справу з новою масштабною епідемією, наслідки якої вийдуть далеко за межі регіону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи спалахи смертельного вірусу загрожують пандемією: прогноз обережний.



