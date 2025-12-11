Не змогла стримати сліз: перекладачка розплакалася під час виступу 11-річного Романа, який пережив ракетний удар по Вінниці

У Європейському парламенті виступив Роман Олексів — 11-річний хлопець зі Львова, який став жертвою російського ракетного обстрілу Вінниці, що стався 14 липня 2022 року. Його перекладачка та асистентка віцепрезидентки ЄП не змогла стримати сліз після згадки про вбиту росіянами матір хлопця.

Роман Олексів. Фото з відкритих джерел

Роман у Європейському парламенті розповідав депутатам про день, коли внаслідок удару загинула його мама. 11-річний хлопець згадав про обстріл та момент, коли побачив свою маму востаннє.

"Це був останній раз, коли я бачив свою маму. Це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. Я побачив лише її притиснутою камінням, її волосся, і почав вибиратися", — розповів хлопець.

Перекладачка не змогла стримати емоцій та розплакалася. Її колеги допомогли завершити переклад слів Романа. Згодом вона повернулася до роботи, однак визнала, що не могла залишатися відстороненою від історії Романа.

Попри пережиті 36 операцій, тяжкі опіки, переломи та довгу реабілітацію, хлопчик сьогодні повернувся до навчання, танців і музики. Він також отримав відзнаку від Президента України.

"Хотів вам сказати: коли ми разом, ми сильні, і щоб ви ніколи не здавалися. Допоможіть українським дітям", – додав Роман у кінці свого виступу.

Трагедія 14 липня 2022 року назавжди змінила життя хлопчика. Тоді Росія завдала три ракетні удари по центру Вінниці, забравши життя 27 людей. Серед них була й мама Романа, 29-річна Галина. Хлопчик вижив отримавши 45% опіків тіла та інші тяжкі травми.

