Не смогла сдержать слез: переводчица расплакалась во время выступления 11-летнего Романа, пережившего ракетный удар по Виннице

Роман Олексив. Фото из открытых источников

В Европейском парламенте выступил Роман Олексив – 11-летний парень из Львова, который стал жертвой российского ракетного обстрела Винницы, произошедшего 14 июля 2022 года. Его переводчица и ассистентка вице-президента ЕП не смогла сдержать слез после упоминания об убитой россиянами матери парня.

Роман в Европейском парламенте рассказывал депутатам о дне, когда в результате удара погибла его мама. 11-летний парень вспомнил об обстреле и моменте, когда увидел свою маму в последний раз.

"Это был последний раз, когда я видел свою маму. Это был последний раз, когда я смог с ней попрощаться. Я увидел только ее прижатыми камнями, ее волосы, и начал выбираться", — рассказал парень.

Переводчица не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Ее коллеги помогли завершить перевод слов Романа. Впоследствии она вернулась к работе, однако признала, что не могла оставаться отстраненной от истории Романа.

Несмотря на пережитые 36 операций, тяжелые ожоги, переломы и длительную реабилитацию, мальчик сегодня вернулся к учебе, танцам и музыке. Он также получил отличие от Президента Украины.

"Хотел вам сказать: когда мы вместе, мы сильны, и чтобы вы никогда не сдавались. Помогите украинским детям", – добавил Роман в конце своего выступления.

Трагедия 14 июля 2022 года навсегда изменила жизнь мальчика. Тогда Россия нанесла три ракетных удара по центру Винницы, унеся жизни 27 человек. Среди них была и мама Романа, 29-летняя Галина. Мальчик выжил, получив 45% ожогов тела и другие тяжелые травмы.

