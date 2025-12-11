Не смогла сдержать слез: переводчица расплакалась во время выступления 11-летнего Романа, пережившего ракетный удар по Виннице

Рубрики
Роман Олексив. Фото из открытых источников
В Европейском парламенте выступил Роман Олексив – 11-летний парень из Львова, который стал жертвой российского ракетного обстрела Винницы, произошедшего 14 июля 2022 года. Его переводчица и ассистентка вице-президента ЕП не смогла сдержать слез после упоминания об убитой россиянами матери парня.
Роман в Европейском парламенте рассказывал депутатам о дне, когда в результате удара погибла его мама. 11-летний парень вспомнил об обстреле и моменте, когда увидел свою маму в последний раз.
Переводчица не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Ее коллеги помогли завершить перевод слов Романа. Впоследствии она вернулась к работе, однако признала, что не могла оставаться отстраненной от истории Романа.
Несмотря на пережитые 36 операций, тяжелые ожоги, переломы и длительную реабилитацию, мальчик сегодня вернулся к учебе, танцам и музыке. Он также получил отличие от Президента Украины.
Трагедия 14 июля 2022 года навсегда изменила жизнь мальчика. Тогда Россия нанесла три ракетных удара по центру Винницы, унеся жизни 27 человек. Среди них была и мама Романа, 29-летняя Галина. Мальчик выжил, получив 45% ожогов тела и другие тяжелые травмы.
