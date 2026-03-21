Не зламали навіть удари: “Укрпошта” різко покращила доставку — що відбувається насправді

“Укрпошта” заявила про суттєве покращення якості доставки, навіть попри постійний тиск на інфраструктуру через війну та перебої з електропостачанням. За офіційними даними, у лютому компанія змогла підвищити показники своєї роботи, повернувшись до стабільніших темпів.

Попри війну та блекаути: “Укрпошта” показала зростання швидкості доставки

Про це повідомляє "Укрпошта".

Згідно з оприлюдненою інформацією, у лютому 2026 року вчасно було доставлено 95,67% посилок. Для порівняння, у січні цей показник становив 93%. Таким чином, навіть в умовах складної зими та енергетичних обмежень компанії вдалося не лише втримати рівень, а й покращити його.

У самій компанії підкреслюють: ці цифри — не просто статистика, а показник стійкості всієї логістичної системи.

“Для компанії, що працює в умовах війни та постійного тиску на інфраструктуру, це не просто операційна статистика. Це свідчення того, що навіть під тиском система здатна тримати темп”, — зазначили в повідомленні.

Зима стала серйозним випробуванням для поштової логістики. На роботу впливали одразу кілька факторів: перебої з електроенергією, складні погодні умови, а також необхідність постійно переходити на резервні джерела живлення. У таких умовах доставка часто ускладнюється, однак цього разу компанії вдалося стабілізувати процеси.

Окремо в “Укрпошті” повідомили про плани подальшого розвитку. Зокрема, йдеться про активніше залучення бізнесу до розширення мережі точок видачі, а також масштабування поштоматів. Паралельно компанія продовжує модернізацію логістичної інфраструктури.

Фактично, мова йде про спробу адаптувати систему доставки до нових реалій — коли стабільність роботи залежить не лише від внутрішніх процесів, а й від зовнішніх ризиків.

