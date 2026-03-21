Не сломали даже удары: Укрпочта резко улучшила доставку — что происходит на самом деле

"Укрпочта" заявила о существенном улучшении качества доставки, даже несмотря на постоянное давление на инфраструктуру из-за войны и перебоев с электроснабжением. По официальным данным, в феврале компания смогла повысить показатели своей работы, вернувшись к более стабильным темпам.

Несмотря на войну и блекауты: "Укрпочта" показала рост скорости доставки

Об этом сообщает "Укрпочта".

Согласно обнародованной информации, в феврале 2026 года было доставлено 95,67% посылок. Для сравнения, в январе этот показатель составил 93%. Таким образом даже в условиях сложной зимы и энергетических ограничений компании удалось не только удержать уровень, но и улучшить его.

В самой компании подчеркивают: эти цифры не просто статистика, а показатель устойчивости всей логистической системы.

"Для компании, работающей в условиях войны и постоянного давления на инфраструктуру, это не просто операционная статистика. Это свидетельство того, что даже под давлением система способна удерживать темп", — отметили в сообщении.

Зима явилась серьезным испытанием для почтовой логистики. На работу влияли сразу несколько факторов: перебои с электроэнергией, сложные погодные условия, необходимость постоянно переходить на резервные источники питания. В таких условиях доставка часто усложняется, однако в этот раз компании удалось стабилизировать процессы.

Отдельно в "Укрпочте" сообщили о планах дальнейшего развития. В частности, речь идет об более активном привлечении бизнеса к расширению сети точек выдачи, а также масштабированию почтаматов. Параллельно компания продолжает модернизацию логистической инфраструктуры.

Фактически речь идет о попытке адаптировать систему доставки к новым реалиям, когда стабильность работы зависит не только от внутренних процессов, но и от внешних рисков.

Читайте также в "Комментариях": Укрпочта vs Новая Почта: кто действительно работает, а кто только говорит.