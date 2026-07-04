Не всім, але більше: хто з українських пенсіонерів отримає підвищення виплат уже у липні

У липні масштабного перегляду пенсійних виплат в Україні не буде, оскільки основна індексація відбулася навесні. Проте окремі категорії пенсіонерів все ж таки зможуть розраховувати на збільшення щомісячних виплат завдяки автоматичному нарахуванню вікових доплат.

Пенсії. Фото: з відкритих джерел

Як нагадують у Пенсійному фонді України, право на підвищення одержують громадяни після досягнення певного віку. Пенсіонерам від 70 до 74 років щомісяця нараховується доплата у розмірі 300 гривень. Після досягнення 75-річного віку сума вікової надбавки збільшується до 456 гривень, а громадянам, яким виповнилося 80 років, передбачено доплату у розмірі 570 гривень.

Звертатися до органів Пенсійного фонду для оформлення такої виплати не потрібно. Усі перерахунки здійснюються автоматично після того, як пенсіонер досягає відповідного віку.

При цьому існує обмеження: вікова надбавка нараховується лише пенсіонерам, загальний розмір виплат яких не перевищує 10 340,35 гривні.

У Пенсійному фонді також звертають увагу, що першого місяця після дня народження пенсіонер отримує не повну суму доплати. Виплата нараховується лише за дні, що залишилися до кінця місяця, а вже з наступного місяця людина починає отримувати вікову надбавку у повному обсязі.

Крім того, додаткові державні виплати передбачені для жінок, які виховали п'ятьох і більше дітей до досягнення ними шестирічного віку. Розмір такої надбавки залежить від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. З початку 2026 року він становить 2595 гривень, тому щомісячна доплата може досягати від 908 до 1038 гривень.

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