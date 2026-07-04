Не всем, но больше: кто из украинских пенсионеров получит повышение выплат уже в июле

В июле масштабного пересмотра пенсионных выплат в Украине не будет, поскольку основная индексация состоялась еще весной. Однако отдельные категории пенсионеров все же смогут рассчитывать на увеличение ежемесячных выплат благодаря автоматическому начислению возрастных доплат.

Пенсии. Фото: из открытых источников

Как напоминают в Пенсионном фонде Украины, право на повышение получают граждане после достижения определенного возраста. Пенсионерам от 70 до 74 лет ежемесячно начисляется доплата в размере 300 гривен. После достижения 75-летнего возраста сумма возрастной надбавки увеличивается до 456 гривен, а гражданам, которым исполнилось 80 лет, предусмотрена доплата в размере 570 гривен.

Обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления такой выплаты не требуется. Все перерасчеты производятся автоматически после того, как пенсионер достигает соответствующего возраста.

При этом существует ограничение: возрастная надбавка начисляется только тем пенсионерам, общий размер выплат которых не превышает 10 340,35 гривны.

В Пенсионном фонде также обращают внимание, что в первый месяц после дня рождения пенсионер получает не полную сумму доплаты. Выплата начисляется только за дни, оставшиеся до конца месяца, а уже со следующего месяца человек начинает получать возрастную надбавку в полном объеме.

Кроме того, дополнительные государственные выплаты предусмотрены для женщин, воспитавших пятерых и более детей до достижения ими шестилетнего возраста. Размер такой надбавки зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. С начала 2026 года он составляет 2 595 гривен, поэтому ежемесячная доплата может достигать от 908 до 1 038 гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — выплаты за жилье в оккупации: когда компенсацию получат все категории ВПЛ.



