logo_ukra

BTC/USD

107094

ETH/USD

3884.19

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Не тільки Путін: Трамп хоче організувати зустріч ще з одним диктатором
commentss НОВИНИ Всі новини

Не тільки Путін: Трамп хоче організувати зустріч ще з одним диктатором

CNN пише про те, що у Трампа хочуть організувати зустріч із Кім Чен Ином

18 жовтня 2025, 16:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В адміністрації США обговорювали непублічно можливість організації зустрічі президента Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це стало відомо телеканалу CNN.

Не тільки Путін: Трамп хоче організувати зустріч ще з одним диктатором

Дональд Трамп та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що за задумом зустріч Трампа з Кімом мала б відбутися наступного місяця, коли американський лідер перебуватиме в турне країнами Азії.

За словами джерел, чиновники ще не взялися за серйозне логістичне планування, необхідне для організації такого візиту, наголосивши на тому, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, як це було в перший термін Трампа.

Два джерела розповіли CNN, що первісне звернення Трампа до лідера Північної Кореї на початку цього року так і не отримало відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа.

Натомість Білий дім приділяє набагато більше уваги організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі загострення торговельних протиріч між США та Китаєм.

Проте Трамп публічно і приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і чиновники залишили можливість для зустрічі під час його поїздки до Азії. У той же час багато хто скептично ставиться до того, що така зустріч зрештою відбудеться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп може зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю. Про це пише "Nikkei".

За інформацією ЗМІ, перед цим глава Білого дому відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею. У малайзійській столиці Куала-Лампур Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб обговорити проблему із закупівлями російської нафти. У Токіо президент США зустрінеться з новим прем'єром Японії, якого оберуть найближчим часом. У Південній Кореї також можлива його зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://edition.cnn.com/2025/10/18/politics/kim-jong-un-donald-trump-asia-trip
Теги:

Новини

Всі новини