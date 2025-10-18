Не тільки Путін: Трамп хоче організувати зустріч ще з одним диктатором

В адміністрації США обговорювали непублічно можливість організації зустрічі президента Дональда Трампа з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. Про це стало відомо телеканалу CNN.

Дональд Трамп та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що за задумом зустріч Трампа з Кімом мала б відбутися наступного місяця, коли американський лідер перебуватиме в турне країнами Азії.

За словами джерел, чиновники ще не взялися за серйозне логістичне планування, необхідне для організації такого візиту, наголосивши на тому, що між Вашингтоном і Пхеньяном не було жодних контактів, як це було в перший термін Трампа.

Два джерела розповіли CNN, що первісне звернення Трампа до лідера Північної Кореї на початку цього року так і не отримало відповіді, оскільки північнокорейці не прийняли листа.

Натомість Білий дім приділяє набагато більше уваги організації зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на тлі загострення торговельних протиріч між США та Китаєм.

Проте Трамп публічно і приватно висловлював бажання зустрітися зі своїм північнокорейським колегою, і чиновники залишили можливість для зустрічі під час його поїздки до Азії. У той же час багато хто скептично ставиться до того, що така зустріч зрештою відбудеться.

За інформацією ЗМІ, перед цим глава Білого дому відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею. У малайзійській столиці Куала-Лампур Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб обговорити проблему із закупівлями російської нафти. У Токіо президент США зустрінеться з новим прем'єром Японії, якого оберуть найближчим часом. У Південній Кореї також можлива його зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.



