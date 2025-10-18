Не только Путин: у Трампа хотят организовать встречу еще с одним диктатором

В администрации США непублично обсуждали возможность организации встречи президента Дональда Трампа с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Об этом стало известно телеканалу CNN.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что по замыслу встреча Трампа с Кимом должна была бы состояться в следующем месяце, когда американский лидер будет находиться в турне по странам Азии.

По словам источников, чиновники еще не взялись за серьезное логистическое планирование, необходимое для организации такого визита, указав на тот факт, что между Вашингтоном и Пхеньяном не было никаких контактов, как это было в первый срок Трампа.

Два источника рассказали CNN, что первоначальное обращение Трампа к лидеру Северной Кореи в начале этого года так и не получило ответа, поскольку северокорейцы не приняли письмо.

Вместо этого Белый дом уделяет гораздо больше внимания организации встречи с лидером Китая Си Цзиньпином на фоне обострения торговых противоречий между США и Китаем.

Однако Трамп публично и частным образом выражал желание встретиться со своим северокорейским коллегой, и чиновники оставили возможность для встречи во время его поездки в Азию. В то же время многие скептически относятся к тому, что такая встреча в конце концов состоится.

По информации СМИ, перед этим глава Белого дома посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти. В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого выберут в ближайшее время. В Южной Корее также возможна его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.



