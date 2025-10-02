Трамп и Ким Чен Ын готовятся к встретиться: где это может произойти

Президент США Дональд Трамп может встретиться с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Nikkei".

Дональд Трамп и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

По информации СМИ, перед этим глава Белого дома посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. В малазийской столице Куала-Лампур Трамп встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить проблему с закупками российской нефти.

В Токио президент США встретится с новым премьером Японии, которого выберут в ближайшее время. В Южной Корее также возможна его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином.

Стоит отметить, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что он планирует возобновить сотрудничество с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после того, как эти двое наладили рабочие отношения во время первого срока Трампа. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Дональд Трамп вспомнил, что имел хорошие отношения с Ким Чен Ыном во время своего первого срока.

"Я ему нравился, и я с ним ладил", – отметил он.

На вопрос журналиста, свяжется ли американский президент снова с северокорейским лидером – Трамп ответил утвердительно.

Ким Чен Ын во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в прибрежном городе Вонсан сделал несколько заявлений о сотрудничестве России и КНДР.



