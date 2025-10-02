logo_ukra

Трамп і Кім Чен Ин готуються зустрітися: де це може статися
Трамп і Кім Чен Ин готуються зустрітися: де це може статися

За інформацією ЗМІ, Трамп може зустрітися з Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні

2 жовтня 2025, 14:22
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп може зустрітися з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином у демілітаризованій зоні між Північною та Південною Кореєю. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Nikkei".

Трамп і Кім Чен Ин готуються зустрітися: де це може статися

Дональд Трамп та Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

За інформацією ЗМІ, перед цим глава Білого дому відвідає Малайзію, Японію та Південну Корею. У малайзійській столиці Куала-Лампур Трамп зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, щоб обговорити проблему із закупівлями російської нафти.

У Токіо президент США зустрінеться з новим прем'єром Японії, якого оберуть найближчим часом. У Південній Кореї також можлива його зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Варто зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином після того, як ці двоє налагодили робочі відносини під час першого терміну Трампа. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Дональд Трамп згадав, що мав добрі стосунки з Кім Чен Ином під час свого першого терміну.

"Я йому подобався, і я з ним ладнав", — зазначив він.

На запитання журналіста, чи американський президент зв'яжеться знову з північнокорейським лідером – Трамп відповів ствердно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про "беззастережну підтримку" Північної Кореї дій Росії у війні проти України. Кім Чен Ин підтвердив готовність і надалі активно співпрацювати з Москвою, зокрема, щодо війни в Україні.

Кім Чен Ин під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у прибережному місті Вонсан зробив кілька заяв про співпрацю Росії та КНДР.




