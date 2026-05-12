Не лише Шредер: у Європі розповіли, хто ще може стати посередником у переговорах Європи з Росією
Не лише Шредер: у Європі розповіли, хто ще може стати посередником у переговорах Європи з Росією

Після провалу американського посередництва в Європі шукають фігуру для переговорів із Москвою – і ім'я Ангели Меркель звучить дедалі голосніше

12 травня 2026, 15:55
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін запропонував залучити колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера до можливих переговорів між Росією та Європою. Однак у європейських політичних колах вже обговорюють іншу кандидатуру – екс-канцлера Ангели Меркель, яку багато хто вважає значно більш прийнятним посередником.

Ангела Меркель. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Spiegel із посиланням на джерела, саме Меркель все частіше називають потенційною фігурою, здатною вести діалог між Москвою, Києвом та європейськими столицями. Її головною перевагою вважають особисті контакти як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з Путіним. Крім того, колишній канцлер уже кілька років перебуває поза активною політикою, що, на думку частини європейських дипломатів, може зробити її нейтральнішою фігурою.

На тлі тривалої війни та невдалого досвіду посередництва з боку США країни ЄС дедалі активніше обговорюють необхідність власної участі у можливих переговорах із Кремлем. У Брюсселі побоюються, що без європейського представництва ключові рішення щодо безпеки континенту можуть ухвалюватися без урахування інтересів самого Євросоюзу.

Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас заявляла, що дозволяти Кремлю самостійно визначати кандидатуру посередника було б "не надто розумно". А голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер наголошував, що європейський посередник має отримати підтримку насамперед із боку країн Східної Європи та Балтії.

При цьому в офісі Меркель журналістам повідомили, що офіційних пропозицій їй поки що не надходило. Там також відмовилися коментувати, чи погодилася б колишній канцлер взяти на себе подібну роль у разі звернення з боку ЄС.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговорник Путіна: навіщо Кремль раптово повернув Шредера у велику гру




Джерело: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-ukraine-und-russland-warum-auch-ueber-angela-merkel-spekuliert-wird-a-24a0c744-3205-409d-a54c-cff45000658b
