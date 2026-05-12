Российский диктатор Владимир Путин предложил привлечь бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера к возможным переговорам между Россией и Европой. Однако в европейских политических кругах уже обсуждают другую кандидатуру – экс-канцлера Ангелы Меркель, которую многие считают значительно более приемлемым посредником.

Как сообщает Spiegel со ссылкой на источники, именно Меркель все чаще называют потенциальной фигурой, способной вести диалог между Москвой, Киевом и европейскими столицами. Ее главным преимуществом считают личные контакты как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Кроме того, бывший канцлер уже несколько лет находится вне активной политики, что, по мнению части европейских дипломатов, может сделать ее более нейтральной фигурой.

На фоне затянувшейся войны и неудачного опыта посредничества со стороны США страны ЕС все активнее обсуждают необходимость собственного участия в возможных переговорах с Кремлем. В Брюсселе опасаются, что без европейского представительства ключевые решения о безопасности континента могут приниматься без учета интересов самого Евросоюза.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что позволять Кремлю самостоятельно определять кандидатуру посредника было бы "не очень умно". А глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер подчеркивал, что европейский посредник должен получить поддержку прежде всего со стороны стран Восточной Европы и Балтии.

При этом в офисе Меркель журналистам сообщили, что официальных предложений ей пока не поступало. Там также отказались комментировать, согласилась бы бывший канцлер взять на себя подобную роль в случае обращения со стороны ЕС.

