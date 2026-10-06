Не Київ: Ще одне місто почало масштабне розгортання мережі бетонних мобільних укриттів

Поки увага багатьох прикута до столиці, безпекові інновації активно впроваджують в інших регіонах — черговим містом, де розпочали масове встановлення вуличних бетонних укриттів швидкого доступу, стали Суми. Там уже змонтували перші мобільні споруди різної місткості в рамках спеціальної програми цивільного захисту. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар після особистої перевірки локацій, де з'явилися конструкції: у дворах багатоповерхівок, біля торгово-розважального комплексу та на зупинках пасажирського транспорту.

Монтаж укриття. Фото: Сумська ОВА

Очільник міста підкреслив, що ситуація в регіоні вимагає миттєвих рішень для порятунку життів.

"Інтенсивність ворожих атак на Суми залишається вкрай високою, — зауважує Кобзар, описуючи складну безпекову ситуацію. — росіяни завдають ударів по житлових будинках, торговельних об’єктах, закладах освіти та іншій цивільній інфраструктурі".

За його словами, в таких реаліях люди повинні мати змогу сховатися за лічені секунди, не витрачаючи час на пошук капітальних бомбосховищ. Для реалізації цього масштабного задуму Сумщина виділила з обласної казни 10 мільйонів гривень. Левову ж частину фінансування — солідні 190 мільйонів гривень — вдалося отримати від інших областей України, які простягнули руку допомоги.

"Щиро дякую за цю підтримку, — наголосив посадовець, висловлюючи вдячність Житомирській, Рівненській та Хмельницькій областям за солідарність. — Продовжуємо залучати ресурси та масштабувати мережу захисних споруд у місті".

Кобзар резюмував, що головне завдання місцевої влади сьогодні — максимально наблизити міцні бетонні точки захисту до місць, де щодня фіксують найбільше скупчення перехожих.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що питання захисту цивільного населення від регулярних повітряних ударів РФ залишається головним викликом для українських мегаполісів. Проте аналіз офіційних відповідей місцевої влади на журналістські запити свідчить про разючий контраст між діями регіонів та столиці. У той час як прифронтові Харків та Одеса, а також тиловий Львів звітують про масштабне будівництво нових підземних та наземних захисних споруд, у Києві за майже п'ять років повномасштабного вторгнення фактично не було створено нової масштабної інфраструктури для безпеки громадян.