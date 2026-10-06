Не Киев: Еще один город начал масштабное развертывание сети бетонных мобильных укрытий

Пока внимание многих приковано к столице, инновации безопасности активно внедряют в других регионах — очередным городом, где начали массовую установку уличных бетонных укрытий быстрого доступа, стали Сумы. Там уже смонтировали первые мобильные сооружения разной емкости в рамках специальной программы гражданской защиты. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь после личной проверки локаций, где появились конструкции: во дворах многоэтажек, возле торгово-развлекательного комплекса и на остановках пассажирского транспорта.

Монтаж укрытия. Фото: Сумская ОВА

Глава города подчеркнул, что ситуация в регионе требует мгновенных решений для спасения жизней.

"Интенсивность вражеских атак на Сумы остается крайне высокой, — отмечает Кобзарь, описывая сложную ситуацию в безопасности. — россияне наносят удары по жилым домам, торговым объектам, учебным заведениям и другой гражданской инфраструктуре".

По его словам, в таких реалиях люди должны иметь возможность скрыться в считанные секунды, не тратя время на поиск капитальных бомбоубежищ. Для реализации этого масштабного плана Сумщина выделила из областной казны 10 миллионов гривен. Львиную же часть финансирования — солидные 190 миллионов гривен — удалось получить от других областей Украины, которые протянули руку помощи.

"Искренне спасибо за эту поддержку, — подчеркнул чиновник, выражая благодарность Житомирской, Ровенской и Хмельницкой областям за солидарность. — Продолжаем привлекать ресурсы и масштабировать сеть защитных сооружений в городе".

Кобзарь резюмировал, что главная задача местных властей сегодня — максимально приблизить прочные бетонные точки защиты к местам, где ежедневно фиксируют наибольшее скопление прохожих.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что вопрос защиты гражданского населения от регулярных воздушных ударов РФ остается главным вызовом для украинских мегаполисов. Однако анализ официальных ответов местных властей на журналистские запросы свидетельствует о поразительном контрасте между действиями регионов и столицы. В то время как прифронтовые Харьков и Одесса, а также тыловой Львов отчитываются о масштабном строительстве новых подземных и наземных защитных сооружений, в Киеве за почти пять лет полномасштабного вторжения фактически не была создана новая масштабная инфраструктура для безопасности граждан.