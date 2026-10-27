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«Не Білорусь, а Польща»: яка пропозиція команди Трампа викликала лють Києва

Віткофф та Кушнер обговорювали повернення російських енергоносіїв до Європи через Україну

27 жовтня 2026, 11:08
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Кравцев Сергей

Представники президента США Дональда Трампа Стів Уіткофф та Джаред Кушнер пропонували розглянути відновлення постачання російської нафти та газу до Європи через територію України після завершення війни. Проте ініціатива викликала різке неприйняття української делегації. Про це повідомляє французьке видання "Le Monde".

«Не Білорусь, а Польща»: яка пропозиція команди Трампа викликала лють Києва

Переговори. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, питання обговорювалося 9 жовтня під час зустрічі у гольф-клубі Шелл-Бей у Галландейл-Біч. Окрім мирного врегулювання, американські представники торкнулися перспектив масштабної економічної співпраці між Україною, Європою та Росією.

Уіткофф представив ідею регіонального плану процвітання. Одним із його елементів могло стати відновлення повноцінної роботи трубопроводів, якими російські енергоресурси надходили б на європейський ринок через Україну. Передбачалося, що Київ отримає прибутки від транзиту, а європейські споживачі зможуть скоротити витрати на енергію.

Але українська сторона побачила у пропозиції серйозні ризики. Як пише Le Monde, глава Офісу президента України Кирило Буданов різко відреагував на перспективу відновлення енергетичних зв'язків із Росією. Видання описало його стан словами "ледве стримує гнів".

"Наша модель — не Білорусь, а Польща!", — заявив Буданов. Після цього зустріч урвалася. Український чиновник зателефонував президенту Володимиру Зеленському, який, за версією видання, порадив йому не показувати емоцій.

Пізніше переговори відновилися, проте учасники перейшли до обговорення інших економічних домовленостей, зокрема, пов'язаних із російським дизельним паливом.

Американські представники розглядали енергетичну співпрацю як можливий інструмент післявоєнного відновлення та завершення конфлікту. Київ побоювався, що зближення Вашингтона та Москви відбуватиметься за рахунок українських інтересів.

Головна суперечка стосувалася не лише можливих доходів від транзиту, а й наслідків повернення російських енергоресурсів до Європи. Для України така схема могла означати відновлення економічних зв'язків із державою, яка продовжує війну, та створення нових важелів впливу Москви. При цьому, згідно з публікацією, ініціатива, що обговорюється, належала до повоєнного періоду, а не до вже узгодженої угоди.

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Джерело: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/10/27/derriere-le-revirement-de-donald-trump-en-faveur-de-la-russie-les-promesses-d-affaires-juteuses-de-kirill-dmitriev-l-habile-vrp-de-vladimir-poutine_6801086_3210.html
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