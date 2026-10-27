«Не Беларусь, а Польша»: какое предложение команды Трампа вызвало ярость Киева

Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предлагали рассмотреть восстановление поставок российской нефти и газа в Европу через территорию Украины после завершения войны. Однако инициатива вызвала резкое неприятие украинской делегации. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

Переговоры. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, вопрос обсуждался 9 октября во время встречи в гольф-клубе Шелл-Бэй в Галландейл-Бич. Помимо мирного урегулирования, американские представители затронули перспективы масштабного экономического сотрудничества между Украиной, Европой и Россией.

Уиткофф представил идею регионального плана процветания. Одним из его элементов могло стать возобновление полноценной работы трубопроводов, по которым российские энергоресурсы поступали бы на европейский рынок через Украину. Предполагалось, что Киев получит доходы от транзита, а европейские потребители смогут сократить расходы на энергию.

Но украинская сторона увидела в предложении серьезные риски. Как пишет Le Monde, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов резко отреагировал на перспективу восстановления энергетических связей с Россией. Издание описало его состояние словами "едва сдерживает гнев".

"Наша модель – не Беларусь, а Польша!", — заявил Буданов. После этого встреча прервалась. Украинский чиновник позвонил президенту Владимиру Зеленскому, который, по версии издания, посоветовал ему не показывать эмоции.

Позднее переговоры возобновились, однако участники перешли к обсуждению других экономических договоренностей, в том числе связанных с российским дизельным топливом.

Американские представители рассматривали энергетическое сотрудничество как возможный инструмент послевоенного восстановления и завершения конфликта. Киев же опасался, что сближение Вашингтона и Москвы будет происходить за счет украинских интересов.

Главный спор касался не только возможных доходов от транзита, но и последствий возвращения российских энергоресурсов в Европу. Для Украины такая схема могла означать восстановление экономических связей с государством, продолжающим войну, и создание новых рычагов влияния Москвы. При этом, согласно публикации, обсуждаемая инициатива относилась к послевоенному периоду, а не к уже согласованному соглашению.

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