Не бачили 12 років: у Карпатах знайшли рідкісний гриб "свиняче вухо" (ФОТО)

У Національному природному парку "Гуцульщина" науковці виявили нове місце зростання рідкісного гриба свиняче вухо (Gomphus clavatus). Вид занесений до Червоної книги України, а на території парку його востаннє фіксували ще у 2014 році.

У Карпатах знайшли рідкісний гриб свиняче вухо. Фото з відкритих джерел

Про незвичайну знахідку повідомили у НПП "Гуцульщина". Для дослідників вона стала особливо важливою, адже понад десять років нових випадків виявлення цього гриба на території парку не було.

"Вперше цей вид на території парку був виявлений у 2014 році на полонині Крами (Космацьке лісництво, територія без вилучення). Понад десять років нових знахідок не було, тож нинішня зустріч стала справжньою радістю для науковців", — йдеться в заяві.

Цього разу свиняче вухо знайшли у хвойному лісі вище урочища "Стільці", на території Косівського природоохоронного науково-дослідного відділення. Науковці наголошують, що для Українських Карпат цей вид є надзвичайно рідкісним, тому кожен новий локалітет має значну природоохоронну та наукову цінність.

Гриб свиняче вухо

Гриб свиняче вухо

У Карпатах знайшли рідкісний гриб свиняче вухо

Свою незвичайну назву гриб свиняче вухо отримав через характерну форму плодових тіл. Вони нагадують зігнуте та хвилясте вухо тварини. На фотографіях, оприлюднених парком, гриб має рожево-фіолетове забарвлення. Під верхньою частиною немає звичних для багатьох грибів пластинок. Їх замінюють товсті зморшкуваті складки, які плавно переходять у коротку щільну ніжку.

Свиняче вухо має охоронний статус, тому його не можна безконтрольно збирати або знищувати. Фахівці закликають відвідувачів Карпат обережно ставитися до таких знахідок і залишати рідкісні гриби в природному середовищі.

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