Не видели 12 лет: в Карпатах нашли редкий гриб "свиное ухо" (ФОТО)

В Национальном природном парке "Гуцульщина" ученые обнаружили новое место роста редкого гриба свиное ухо (Gomphus clavatus). Вид занесен в Красную книгу Украины, а на территории парка его последний раз фиксировали еще в 2014 году.

В Карпатах нашли редкий гриб свиное ухо. Фото из открытых источников

О необычной находке сообщили в НПП "Гуцульщина". Для исследователей она стала особенно важной, ведь более десяти лет новых случаев обнаружения этого гриба на территории парка не было.

"Впервые этот вид на территории парка был обнаружен в 2014 году на горной долине Крамы (Космакское лесничество, территория без изъятия). Более десяти лет новых находок не было, поэтому нынешняя встреча стала настоящей радостью для ученых", — говорится в заявлении.

На этот раз свиное ухо нашли в хвойном лесу выше урочища "Стулья", на территории Косовского природоохранного научно-исследовательского отделения. Ученые отмечают, что для Украинских Карпат этот вид чрезвычайно редок, поэтому каждый новый локалитет имеет значительную природоохранную и научную ценность.

Гриб свиное ухо

Гриб свиное ухо

В Карпатах нашли редкий гриб свиное ухо

Свое необычное название гриб свиное ухо получил из-за характерной формы плодовых тел. Они напоминают изогнутое и волнистое ухо животного. На фотографиях, обнародованных парком, гриб имеет розово-фиолетовую окраску. Под верхней частью нет привычных для многих грибов пластинок. Их заменяют толстые морщинистые складки, плавно переходящие в короткую плотную ножку.

Свиное ухо имеет охранный статус, поэтому его нельзя бесконтрольно собирать или уничтожать. Специалисты призывают посетителей Карпат осторожно относиться к таким находкам и оставлять редкие грибы в природной среде.

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