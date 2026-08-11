Не видели 12 лет: в Карпатах нашли редкий гриб "свиное ухо" (ФОТО)

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Slava Kot
В Национальном природном парке "Гуцульщина" ученые обнаружили новое место роста редкого гриба свиное ухо (Gomphus clavatus). Вид занесен в Красную книгу Украины, а на территории парка его последний раз фиксировали еще в 2014 году.
В Карпатах нашли редкий гриб свиное ухо. Фото из открытых источников
О необычной находке сообщили в НПП "Гуцульщина". Для исследователей она стала особенно важной, ведь более десяти лет новых случаев обнаружения этого гриба на территории парка не было.
На этот раз свиное ухо нашли в хвойном лесу выше урочища "Стулья", на территории Косовского природоохранного научно-исследовательского отделения. Ученые отмечают, что для Украинских Карпат этот вид чрезвычайно редок, поэтому каждый новый локалитет имеет значительную природоохранную и научную ценность.
Гриб свиное ухо
Гриб свиное ухо
В Карпатах нашли редкий гриб свиное ухо
Свое необычное название гриб свиное ухо получил из-за характерной формы плодовых тел. Они напоминают изогнутое и волнистое ухо животного. На фотографиях, обнародованных парком, гриб имеет розово-фиолетовую окраску. Под верхней частью нет привычных для многих грибов пластинок. Их заменяют толстые морщинистые складки, плавно переходящие в короткую плотную ножку.
Свиное ухо имеет охранный статус, поэтому его нельзя бесконтрольно собирать или уничтожать. Специалисты призывают посетителей Карпат осторожно относиться к таким находкам и оставлять редкие грибы в природной среде.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Львовщине нашли огромные белые грибы.