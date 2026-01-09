logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Найдорожчі баоатства України перейдуть до друга Трампа: деталі скандалу
commentss НОВИНИ Всі новини

Найдорожчі баоатства України перейдуть до друга Трампа: деталі скандалу

Консорціум-переможець пов’язують із близьким оточенням Дональда Трампа, зокрема до нього входить Рональд С. Лаудер

9 січня 2026, 15:35
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У четвер, 8 січня, Україна передала право на розробку великого державного літієвого родовища групі інвесторів, серед яких є мільярдер і близький соратник президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Найдорожчі баоатства України перейдуть до друга Трампа: деталі скандалу

Фото: з відкритих джерел

За даними видання, американська адміністрація заявляє про зацікавленість у вкладеннях в економіку України, що постраждала внаслідок війни. Двоє представників конкурсної комісії українського уряду, які побажали залишитися неназваними, підтвердили ухвалення рішення, водночас зазначивши, що угода ще має бути затверджена Кабінетом міністрів.

Як зазначається, консорціум-переможець має тісні зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, до нього входить Рональд С. Лаудер — спадкоємець великої косметичної корпорації.

У матеріалі йдеться, що Лаудер знайомий із Трампом ще з часів навчання в коледжі та, за даними журналістів, саме він раніше пропонував ідею придбання багатої на природні ресурси Гренландії. Ще одним учасником консорціуму є компанія TechMet, частка в якій належить інвестиційній структурі уряду США, створеній під час першої каденції Трампа.

Члени комісії також повідомили, що переможець тендеру обійшов конкурентів завдяки відповідності більшості встановлених вимог, відкинувши припущення щодо надання переваг.

Водночас The New York Times вважає, що співпраця з інвесторами, пов’язаними з Дональдом Трампом, дозволяє Києву вибудовувати вигідні відносини з американським президентом і розраховувати на його прихильність у потенційних мирних переговорах із Росією.

У статті наголошується, що після повернення Трампа до влади партнерство між США та Україною дедалі більше набуває економічного виміру: замість масштабної військової підтримки Вашингтон робить акцент на інвестиційних проєктах та експорті озброєнь.

Як вже писали "Коментарі", українські спецслужби працюють над новими спецопераціями, які у 2026 році стануть повною несподіванкою для Росії. Акції, подібні до операції "Павутина", найімовірніше, більше не реалізовуватимуться в ідентичному форматі. Про це в коментарі Главреду повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини