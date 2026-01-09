Найдорожчі баоатства України перейдуть до друга Трампа: деталі скандалу

У четвер, 8 січня, Україна передала право на розробку великого державного літієвого родовища групі інвесторів, серед яких є мільярдер і близький соратник президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє The New York Times.

Фото: з відкритих джерел

За даними видання, американська адміністрація заявляє про зацікавленість у вкладеннях в економіку України, що постраждала внаслідок війни. Двоє представників конкурсної комісії українського уряду, які побажали залишитися неназваними, підтвердили ухвалення рішення, водночас зазначивши, що угода ще має бути затверджена Кабінетом міністрів.

Як зазначається, консорціум-переможець має тісні зв’язки з оточенням Дональда Трампа. Зокрема, до нього входить Рональд С. Лаудер — спадкоємець великої косметичної корпорації.

У матеріалі йдеться, що Лаудер знайомий із Трампом ще з часів навчання в коледжі та, за даними журналістів, саме він раніше пропонував ідею придбання багатої на природні ресурси Гренландії. Ще одним учасником консорціуму є компанія TechMet, частка в якій належить інвестиційній структурі уряду США, створеній під час першої каденції Трампа.

Члени комісії також повідомили, що переможець тендеру обійшов конкурентів завдяки відповідності більшості встановлених вимог, відкинувши припущення щодо надання переваг.

Водночас The New York Times вважає, що співпраця з інвесторами, пов’язаними з Дональдом Трампом, дозволяє Києву вибудовувати вигідні відносини з американським президентом і розраховувати на його прихильність у потенційних мирних переговорах із Росією.

У статті наголошується, що після повернення Трампа до влади партнерство між США та Україною дедалі більше набуває економічного виміру: замість масштабної військової підтримки Вашингтон робить акцент на інвестиційних проєктах та експорті озброєнь.

