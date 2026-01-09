Самые дорогие баоатства Украины перейдут к другу Трампа: детали скандала

В четверг, 8 января, Украина передала право на разработку крупного государственного литиевого месторождения группе инвесторов, среди которых миллиардер и близкий соратник президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times.

Фото: из открытых источников

По данным издания, американская администрация заявляет о заинтересованности во вложениях в экономику Украины, пострадавшей в результате войны. Двое представителей конкурсной комиссии украинского правительства, пожелавших остаться неназванными, подтвердили принятие решения, отметив, что соглашение еще должно быть утверждено Кабинетом министров.

Как отмечается, у консорциума-победителя тесные связи с окружением Дональда Трампа. В частности, в него входит Рональд С. Лаудер – наследник крупной косметической корпорации.

В материале говорится, что Лаудер знаком с Трампом еще со времен учебы в колледже и, по данным журналистов, именно он ранее предлагал идею приобретения богатой природными ресурсами Гренландии. Еще одним участником консорциума является компания TechMet, доля которой принадлежит инвестиционной структуре правительства США, созданной во время первой каденции Трампа.

Члены комиссии также сообщили, что победитель тендера обошел конкурентов благодаря соответствию большинства установленных требований, отвергнув предположения о предоставлении преимуществ.

В то же время The New York Times считает, что сотрудничество с инвесторами, связанными с Дональдом Трампом, позволяет Киеву выстраивать выгодные отношения с американским президентом и рассчитывать на его приверженность потенциальным мирным переговорам с Россией.

В статье отмечается, что после возвращения Трампа к власти партнерство между США и Украиной все больше приобретает экономическое измерение: вместо масштабной военной поддержки Вашингтон делает акцент на инвестиционных проектах и экспорте вооружений.

