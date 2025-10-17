logo_ukra

BTC/USD

105651

ETH/USD

3756.93

USD/UAH

41.64

EUR/UAH

48.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Найбільший НПЗ Індії розвертається від РФ: у кого почав закуповувати нафту
commentss НОВИНИ Всі новини

Найбільший НПЗ Індії розвертається від РФ: у кого почав закуповувати нафту

За інформацією Reuters, найбільший НПЗ Індії почав закуповувати гаянську нафту.

17 жовтня 2025, 11:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Два індійські нафтопереробні заводи купили 4 млн барелів гайанської сирої нафти у американської компанії ExxonMobil. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Найбільший НПЗ Індії розвертається від РФ: у кого почав закуповувати нафту

НПЗ Індії. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що найбільший за потужністю індійський НПЗ Indian Oil Corp придбав 2 млн. барелів сирої гайанської нафти марки Golden Arrowhead, повідомили співрозмовники агентства.

За їхніми словами, перша партія надійде наприкінці грудня чи на початку січня. Нафтопереробний завод Hindustan Petroleum Corp купив 2 млн барелів сировини марок Liza та Unity Gold з поставками в аналогічний період, розповіли джерела.

Автори матеріалу звернули увагу, що це його перша покупка цього сорту. За даними джерел агентства, таким чином Індія диверсифікує свої постачання сирої нафти, випробовуючи нові сорти з Південної Америки, де зростає виробництво.

Збільшення кількості джерел сирої нафти також допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти. США тиснуть на Нью-Делі, щоби той припинив купувати російську сиру нафту, щоб допомогти припинити війну в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — низка індійських нафтопереробних компаній планує поступово скорочувати імпорт російської нафти. США дедалі сильніше чинять тиск, щоб Індія відмовилася від російської сировини і допомогла прискорити закінчення війни Росії проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путіну це не сподобається: Трамп розповів, яку обіцянку дав йому прем'єр Індії Моді.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/indian-refiners-buy-first-guyanese-oil-exxon-sources-say-2025-10-17/
Теги:

Новини

Всі новини