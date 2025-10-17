Два индийских нефтеперерабатывающих завода купили 4 млн баррелей гайанской сырой нефти у американской компании ExxonMobil. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

НПЗ Индии. Фото: из открытых источников

Сообщается, что крупнейший по мощности индийский НПЗ Indian Oil Corp приобрел 2 млн баррелей сырой гайанской нефти марки Golden Arrowhead, сообщили собеседники агентства.

По их словам, первая партия поступит в конце декабря или в начале января. Нефтеперерабатывающий завод Hindustan Petroleum Corp купил 2 млн баррелей сырья марок Liza и Unity Gold с поставками в аналогичный период, рассказали источники.

Авторы материала обратили внимание, что это является его первой покупкой этого сорта. По данным источников агентства, таким образом Индия диверсифицирует свои поставки сырой нефти, испытывая новые сорта из Южной Америки, где растет производство.

Увеличение количества источников сырой нефти также поможет нефтеперерабатывающим заводам заменить часть импорта российской нефти. США давят на Нью-Дели, чтобы тот прекратил покупать российскую сырую нефть, чтобы помочь прекратить войну в Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд индийских нефтеперерабатывающих компаний планируют постепенно сокращать импорт российской нефти. США все сильнее оказывают давление, чтобы Индия отказалась от российского сырья и помогла ускорить окончание войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

