Индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти: что произошло

Ряд индийских нефтеперерабатывающих компаний планируют постепенно сокращать импорт российской нефти. США все сильнее оказывают давление, чтобы Индия отказалась от российского сырья и помогла ускорить окончание войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Индийские НПЗ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что индийские чиновники в эти дни находятся в Вашингтоне для участия в торговых переговорах. США удвоили тарифы на индийские товары, чтобы подтолкнуть Нью-Дели к сокращению импорта российской нефти.

Американская сторона заявила, что ограничение таких закупок станет ключевым условием для снижения тарифов и заключения торгового соглашения.

Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской морской нефти, пользуясь скидками, которые Москва вынуждена предоставлять после отказа Европы от закупок и введения санкций со стороны США и ЕС за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Стоит напомнить, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Это может сократить предложение на мировом рынке, который и без того остается напряженным.

Дональд Трамп отметил, есть большая проблема в том, что Индия раньше покупала российскую нефть. Теперь же якобы он получил подтверждение, что подобных контрактов не будет.

Он охарактеризовал решение как "важный шаг" и отметил, что теперь намерен "заставить Китай поступить аналогично". Трамп также подчеркнул, что закупки российской нефти "позволяют РФ продолжать эту бессмысленную войну", в которой, по его словам, уже погибли более полутора миллионов человек.

Кроме того, президент США отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации в Украине может оказаться проще, чем то, что ему удалось достичь на Ближнем Востоке, отметив: "Здесь три года, и я думаю, мы это сделаем".



