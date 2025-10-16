logo

BTC/USD

110607

ETH/USD

4000.95

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти: что произошло

По информации Reuters, индийские НПЗ готовятся сократить импорт российской нефти после заявления Трампа

16 октября 2025, 10:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ряд индийских нефтеперерабатывающих компаний планируют постепенно сокращать импорт российской нефти. США все сильнее оказывают давление, чтобы Индия отказалась от российского сырья и помогла ускорить окончание войны России против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Индийские НПЗ решили сократить импорт российской нефти: что произошло

Индийские НПЗ. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что индийские чиновники в эти дни находятся в Вашингтоне для участия в торговых переговорах. США удвоили тарифы на индийские товары, чтобы подтолкнуть Нью-Дели к сокращению импорта российской нефти.

Американская сторона заявила, что ограничение таких закупок станет ключевым условием для снижения тарифов и заключения торгового соглашения.

Индия и Китай остаются крупнейшими покупателями российской морской нефти, пользуясь скидками, которые Москва вынуждена предоставлять после отказа Европы от закупок и введения санкций со стороны США и ЕС за вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Стоит напомнить, Трамп заявил, что премьер Индии Нарендра Моди пообещал прекратить закупки российской нефти. Это может сократить предложение на мировом рынке, который и без того остается напряженным.

Дональд Трамп отметил, есть большая проблема в том, что Индия раньше покупала российскую нефть. Теперь же якобы он получил подтверждение, что подобных контрактов не будет. 

Он охарактеризовал решение как "важный шаг" и отметил, что теперь намерен "заставить Китай поступить аналогично". Трамп также подчеркнул, что закупки российской нефти "позволяют РФ продолжать эту бессмысленную войну", в которой, по его словам, уже погибли более полутора миллионов человек. 

Кроме того, президент США отметил, что дипломатическое урегулирование ситуации в Украине может оказаться проще, чем то, что ему удалось достичь на Ближнем Востоке, отметив: "Здесь три года, и я думаю, мы это сделаем".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости